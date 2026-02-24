Ministra Fernández y Jaime Campos abordan "preocupación" por aranceles de EE.UU.

En el marco de las reuniones bilaterales entre la administración de Gabriel Boric y el gobierno entrante de José Antonio Kast, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, encabezó un encuentro con su sucesor en el cargo, Jaime Campos.

La secretaria de Estado detalló que fue su segunda cita con el militante del Partido Radical, pues ya se habían reunido el pasado jueves. Durante esta jornada, ambos conversaron en conjunto con los directores de los servicios dependientes del ministerio: la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Comisión Nacional de Riego.

De acuerdo a la ministra Fernández, en la reunión se dio cuenta de las prioridades definidas por el ministerio durante el Gobierno de Boric, así como también de “aquellas tareas que nosotros consideramos que son políticas de Estado, y que por lo tanto, trascienden el periodo de un ejercicio en particular”.

Campos y Fernández además abordaron una materia que está causando preocupación entre los exportadores de fruta, que se relaciona con el arancel global de un 15% que ordenó recientemente Donald Trump tras la publicación de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.

La actual ministra de Agricultura aseguró que para enfrentar aquello, está constituida una mesa en la que se trabaja en conjunto con Cancillería.

“La información preliminar que tenemos es que hay algunos rubros que quedarían excluidos de estas nuevas políticas de aranceles. Por cierto, tenemos que hacer una evaluación más detallada de eso antes de poder informarlo, porque es información altamente sensible, pero creo que es importante señalar que en esa conversación que tenemos en conjunto con Cancillería, participa también muy activamente el sector privado, más allá de los emplazamientos públicos”, comentó.

Por su parte, el futuro ministro Campos indicó que “es preocupante” lo que pueda ocurrir con los aranceles, pero quien debe abordar el tema es la Cancillería, que a partir del 11 de marzo será liderada por Francisco Pérez Mackenna.

“Yo por ahora lo único que puedo decir es que lo lamento y habrá que ver si esa medida es compatible o no con las reglas de la Organización Mundial de Comercio, y con los tratados internacionales que en materia económica ya tenemos suscritos con los Estados Unidos”, dijo.

Además de la reunión en el Ministerio de Agricultura, durante esta jornada también hubo citas en el Ministerio de las Culturas, entre Carolina Arredondo y Francisco Undurraga; y en el Ministerio de Defensa, con el primer encuentro entre Adriana Delpiano y Fernando Barros.