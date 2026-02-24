Nombró a dos exuniformados: Kast designó al subsecretario de FF.AA y al comisionado de la Macrozona Norte

El presidente electo, José Antonio Kast, designó al ex general del Ejército, Christian Bolívar Romero, como futuro subsecretario de las Fuerzas Armadas y además, nombró al ex vicealmirante de la Armada, Alberto Soto, para comisionado presidencial de la Macrozona Norte.

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente Electo señaló que Bolívar “cuenta con casi 40 años de servicio y posee una amplia trayectoria en mandos operativos — entre ellos el Regimiento Reforzado N.º 4 “Rancagua”, la 2ª Brigada Acorazada “Cazadores” y la VI División de Ejército—, y se desempeñó como Comandante de Operaciones Terrestres“.

Desde la OPE destacan que el perfil del exgeneral “combina experiencia en conducción y planificación estratégica con formación y liderazgo en el ámbito académico”, ya que “fue director de la Academia de Guerra del Ejército, instituto responsable de la formación de oficiales de Estado Mayor”.

“Además, ha desarrollado labores de coordinación interinstitucional en materias de seguridad pública y ha contribuido como consultor y académico en temas de defensa, pensamiento estratégico y liderazgo”, indicaron.

En tanto, resaltaron que el exvicelmirante Soto “se desempeñó como comandante de Operaciones Navales, con jurisdicción nacional, y comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval, con jurisdicción entre Arica y Taltal. Es especialista en artillería y misiles y el 2006 obtuvo su especialidad de Estado Mayor en la Academia de Guerra Naval”.

“En ambas instancias se graduó con el primer lugar de su clase. Entre sus mandos a flote se encuentran el PSH-77 “Cabrales”, la Fragata “Almirante Riveros” y la Fragata “Almirante Lynch”, mencionaron.

Asimismo, explicaron que Soto estará encargado de “implementar el Escudo Fronterizo en el norte de nuestro país, aportando una vasta experiencia operativa y de planificación tras su paso como Comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval y Jefe de Operaciones Navales”.

“Su gestión se centrará en la recuperación del control soberano de la frontera y la seguridad nacional, articulando una coordinación interinstitucional robusta para agilizar procesos de expulsión y reconducción”, agregaron.