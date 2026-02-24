"Palabras más, palabras menos": Trinidad Steinert relativizó debate por "gobierno de emergencia" en cita con alcalde de Peñalolén

En el marco del despliegue previo a la instalación del nuevo gobierno, el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, recibió este viernes a la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, con el objetivo de presentar el trabajo desarrollado por el municipio en materia de prevención y persecución del delito, y avanzar en una coordinación directa con la futura cartera.

La coordinación entre el trabajo en terreno y la tecnología municipal fueron el punto central de la reunión. La futura ministra explicó que su equipo ha iniciado un recorrido por distintos organismos para conocer experiencias locales antes de asumir formalmente sus funciones.

“Hemos recorrido distintos ministerios con mi equipo para saber las realidades de cada uno de ellos en terreno, ver efectivamente lo que puede aportar a nivel nacional respecto del trabajo realizado por cada uno de ellos y en este caso vemos una tecnología especial que está utilizando el alcalde para enfrentar las organizaciones criminales, en especial el tráfico ilícito de droga”, señaló Steinert.

La autoridad destacó además el despliegue operativo visible en la comuna. “También hemos visto y lo pueden visualizar ustedes los automóviles, lo cual marca una presencia de la autoridad en la comuna”, afirmó.

En esa línea, adelantó que uno de los desafíos de la futura cartera será fortalecer herramientas para la persecución penal. “En lo personal me preocupa, por ejemplo, la existencia de cámara para mejorar la persecución penal en cada una de las comunas. Por lo tanto será un desafío para el Ministerio de Seguridad”, sostuvo.

Consultada por la discusión en torno al concepto de “gobierno de emergencia”, la futura ministra relativizó el debate y puso el foco en los resultados.

“Independiente de las palabras que usemos, lo importante es que nosotros empecemos a trabajar en terreno, podamos construir mayor seguridad para los chilenos y chilenas, que esto se evidencie en actos concretos, que nos llevemos, como lo estamos haciendo, buenas prácticas de distintas municipalidades. Aquí el alcalde ha hecho un gran trabajo. En otras comunas también lo he visto y podamos conversar todo para que esto sea a nivel nacional”, indicó.

“Palabras más, palabras menos, en realidad lo importante es que prioricemos los lugares en que la presencia del Estado debe estar”, añadió.

Por su parte, el alcalde Miguel Concha detalló los ejes que planteó a la futura ministra como prioritarios para Peñalolén.

“Algunos puntos estratégicos: seguir reforzando la capacidad de Carabineros en las calles de nuestra comuna. Segundo, hacer muchos más operativos, ya sea de recuperación de espacios públicos, de clausura de locales clandestinos y también de presencia en poblaciones y en barrios que han sido afectados por el delito”, afirmó.

El jefe comunal enfatizó además la necesidad de enfrentar delitos de alta connotación social. “Tercero, también atacar dos delitos que nos tienen muy complicados, que es el robo en lugar habitado y las encerronas y portonazos”, sostuvo.

En ese contexto, Concha aseguró que ya se han abierto líneas de coordinación con la futura cartera. “En esa materia hemos también avanzado mucho en conversar diversas estrategias que nos permita tener más inteligencia policial y, al mismo tiempo, una coordinación bien fluida con el Ministerio de Seguridad Pública”, concluyó.