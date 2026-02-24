Pet Shop Boys hace historia con un debut arrollador en la segunda noche de Viña 2026

Este lunes 23 de febrero se llevó a cabo la segunda jornada del Festival de la Canción de Viña del Mar. Una de las fiestas estivales más importantes del verano chileno que vivió uno de los peaks del 2026 con la presentación de los británicos de Pet Shop Boys.

La banda, formada en Londres en 1981, debutó en la Quinta Vergara con un show enmarcado en la gira “Dreamworld Tour”, misma que por estos días los tiene visitando varias ciudades del mundo. Un espectáctulo que, además, significó un desafío técnico para la organización del certamen que incluyó varios ajustes estructurales en el escenario, entre ellos, la instalación de una pantalla tipo “mesh” de diseño transparente.

Así, el dúo formado por Neil Tennant y Chris Lowe brindó un espectáculo celebrado en redes sociales y por la misma audiencia presente en el el recinto, que coreó con energía canciones como “West End Girls“, “Always on my mind” y varios más del cancionero del grupo emblema del synth pop británico.

En la vereda del humor, el comediante Rodrigo Villegas fue el encargado de brindar la cuota distendida de la noche con una presentación que incluyó referencias a algunos de sus personajes televisivos más recordados. Entre ellos, la dupla “Blondon Boys” popularizada en el programa “Morandé con Compañía“.

Todo lo anterior, en una noche que cerró con la energía de Bomba Estéreo y la presentación de clásicos como “To my love” y “Soy yo“, con la chilena Flor de Rap como la invitada estelar de los colombianos en la Quinta.

Cabe destacar que la programación continuará la noche del martes 24 de febrero con el romance de Jesse & Joy, el comediante Esteban Düch y la banda de k-pop NMIXX.