Útiles escolares y uniformes: asociaciones llaman a comprar en el comercio formal

¿Por qué es importante comprar útiles escolares y uniformes que cumplan con la normativa nacional? De cara al inicio del año escolar, la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Asociación Gremial de Productores e Importadores de Artículos Escolares y de Oficina (OFESA), junto a otras entidades, llamaron a preferir el comercio formal y prestar atención a los productos que se compren para cuidar la salud de niños, niñas y adolescentes.

Además de acudir a locales establecidos, lo más importante es exigir boleta al momento de pagar. También es fundamental cerciorarse de que el etiquetado e instrucciones de los productos estén en español y que el producto contenga información de la empresa que lo importa a Chile, esto último con su respectivo domicilio y datos de contacto.

Existen casos en que, a pesar de preferir el comercio oficial, se encuentran productos falsificados, como plumones o pegamentos que tienen componentes altamente tóxicos. El gerente del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS) de la Cámara Nacional de Comercio, Sergio Morales, realizó esta advertencia, por lo tanto, no sólo llamó a preferir locales establecidos, sino que también a fijarse especialmente en el etiquetado de lo que se compra.

La recomendación no solo es comprar útiles escolares con etiquetas en español, sino también que especifiquen el lugar de procedencia, el importador y, según corresponda, componentes, advertencias y manual de uso. “El llamado es precisamente a eso, optar por el comercio formal y a hacer un consumo educado e informado sobre los riesgos que puede traer comprar en un lugar no habilitado o comprar productos que no cumplan con la normativa nacional”, dijo Morales.

A pesar de que pueda encontrarse un producto que no es original en el comercio formal, lo fundamental es que al preferir locales establecidos se aseguran garantías básicas, como el derecho a retracto y la posibilidad de reclamar ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en caso de incumplimientos.

Por su parte, el presidente de OFESA, David Rozowski, hizo hincapié en que es relevante identificar también un número telefónico en los productos, esto para poder llamar en caso de intoxicación o frente a cualquier duda respecto del producto adquirido.

Rozowski destacó que en los últimos dos años se han visto “muchas falsificaciones” de marcas reconocidas. “Los productos escolares son los cuartos productos más fiscalizados por Aduanas, pero también sabemos que ingresa mucho comercio de este tipo desde distintos lugares. Hacemos un llamado nuevamente a poder seguir fiscalizando y también a las familias a seguir denunciando”, dijo.

Desde el punto de vista de la salud, la doctora Jimena Yañez, pediatra de Clínica Indisa, señaló que es fundamental que los padres, madres y cuidadores aprendan a diferenciar la calidad de los útiles. “Lo barato cuesta caro y este tipo de productos incluso pueden llevar a que los niños piensen que es algo que es comestible”, advirtió.

“Justamente estos productos que ingresan de manera informal y que son mucho más baratos, no cumplen estas normativas que están diseñadas y pensadas para proteger a nuestros niños. Si nosotros tenemos alguna intoxicación aguda, por ejemplo, en que los niños en la sala de clases, por uso masivo de estos productos, no vamos a poder diferenciar cuál es la sustancia que está intoxicando, porque lo único que vamos a tener van a ser los síntomas, pero no podemos hacer el seguimiento de quién importó y cuáles son las cosas que componen el producto, por ejemplo, marcadores”, explicó la experta.

Sobre qué componentes tóxicos se pueden encontrar en útiles escolares, mencionó el tolueno, que puede encontrarse en pegamentos e incluso puede estar presente el plomo, “que está completamente prohibido según nuestra regulación nacional”, alertó la pediatra.

En el caso de los uniformes, la doctora hizo hincapié en que lo que los niños, niñas y adolescentes usan también impacta en su formación. “Hay que pensar que el calzado escolar, por ejemplo, y las mochilas están diseñadas con ciertas claves ergonómicas. De qué manera nosotros cuidamos que al usar una mochila, no tengas un daño en la espalda, un problema en un hombro. Está recomendada la manera de llevar la mochila y la cantidad de peso que los niños deberían llevar”, indicó.