A 15 días del cambio de mando: Vallejo entrega balance de la Segegob a su sucesora, Mara Sedini

A 15 días del cambio de mando, la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, se reunió con su sucesora, Mara Sedini, la tarde de este miércoles en el Palacio Presidencial. La cita selló la última bilateral entre los ministros del gobierno entrante y saliente. La portavoz de Gabriel Boric aseguró que tales encuentros son parte de una “tradición republicana importante” y éstos tuvieron como principal objetivo dar continuidad al trabajo del Estado.

Respecto a la cita con Sedini, Vallejo afirmó que se le entregó una carpeta con información sobre el Ministerio Secretaría General de Gobierno, en que se detalla la labor de la cartera, sus servicios dependientes e incluso los proyectos de ley que se están impulsando.

“Independientemente de si los toman, los promueven o no, es importante también conocer el estado en el que están. Por ejemplo, el proyecto de fortalecimiento Televisión Nacional, que se encuentra aprobado en primer trámite, el proyecto de protección de dirigentes sociales que se encuentra en segundo trámite en el Senado, o el proyecto de protección a los trabajadores de la comunicaciones que también se encuentra en el Senado”, comentó.

La ministra recalcó que se trató de una “reunión muy cordial” y se comprometió a “mantener el vínculo” con el equipo de Sedini “hasta el 11 de marzo, que es el momento de donde ya nosotros terminamos nuestro mandato”.

Por su parte, la futura vocera de José Antonio Kast agradeció la disposición de Vallejo y destacó el recorrido de esta última en el Ministerio Segegob: “Parte de la conversación fue compartir experiencias de la ministra y de su equipo en estos años. Este es un ministerio que tiene muchos desafíos, mucha exposición, mucho trabajo, mucha visibilidad y es evidente que en cuatro años en la gestión de la ministra Vallejo, algo que hay que reconocerle. Hay que tener mucha fortaleza para poder haber estado estos cuatro años de corrido y yo eso por supuesto que lo valoro, lo respeto muchísimo”.

Al igual que la ministra vocera, Sedini también señaló que seguirán las coordinaciones entre los dos equipos, “para poder hacer una continuidad de las preguntas, lo que vayamos descubriendo a medida que vamos leyendo los distintos documentos”.

Asimismo, expresó sus deseos de que sea “un traspaso positivo, como se ha dado hasta ahora en general con el resto de los ministerios, con el objetivo de que el Estado siga funcionando”.

Las voceras además se refirieron a las comparaciones entre ambas, principalmente a través de mensajes de redes sociales. Sobre aquello, Vallejo invitó a cuestionar por qué “siempre se compara entre mujeres” y enfatizó en que lo realmente relevante es “el trabajo, la gestión que pude haber tenido yo y la que vaya a tener la futura ministra”.

Sedini coincidió en que las comparaciones “no vienen al caso”. “A mí me parece que cada persona es única, con su trayectoria, con sus talentos, con sus diversas características, cada una va a poner al servicio del país desde su perspectiva, desde sus capacidades, precisamente esos talentos y esa mirada y ese cariño por Chile por delante”, enfatizó y apuntó a que “las comparaciones no corresponden”.