A 42 años del asesinato de Tucapel Jiménez: familia y gobierno llaman a mantener vivo su legado

Con un llamado a mantener viva la memoria y a seguir profundizando los derechos laborales, autoridades y familiares conmemoraron este miércoles un nuevo aniversario del asesinato de Tucapel Jiménez, el emblemático dirigente sindical que fue asesinado en 1982 durante la dictadura militar.

El crimen fue inicialmente atribuido al carpintero Juan Alegría Mondaca, quien apareció muerto en 1983 junto a una nota en la que se declaraba culpable. Sin embargo, investigaciones posteriores determinaron que se trató de un montaje: Alegría fue asesinado por agentes del Estado para encubrir la verdadera autoría del homicidio de Jiménez, quien era presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y un firme opositor al régimen de Augusto Pinochet.

En la ceremonia realizada este miércoles, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, calificó el asesinato como “fatídico y cobarde” y destacó la trayectoria de un dirigente que “siempre buscó la unidad sindical y sobre todo defender los derechos del mundo del trabajo”.

El secretario de Estado valoró los avances impulsados por el actual gobierno en materia laboral, aunque reconoció que “todavía hay un camino por seguir y donde las organizaciones sindicales van a seguir cumpliendo un rol fundamental”. A juicio de Boccardo, la conmemoración “no solamente es un ejercicio de memoria, sino que también para proyectar los años que vienen”.

Por su parte, Sebastián Jiménez, nieto del dirigente asesinado, reflexionó sobre el legado de su abuelo, a quien no alcanzó a conocer. “Hay personas que no alcanzamos a conocer, pero que igual nos enseñan a mirar el mundo. Mi abuelo fue una de ellas, no compartí tiempo ni palabras con él, pero su presencia siempre ha acompañado mi vida”, expresó.

El nieto de Jiménez afirmó que, aunque nunca pudo hablar con él, siente que “su voz sigue resonando en cada persona que hoy lo recuerda, porque su legado va más allá de la historia o de los hechos concretos que protagonizó”.

“Mi abuelo dejó un legado de compromiso, de un profundo sentido de justicia y por sobre todo de convicción. Convicción para enfrentar la vida, para defender la dignidad humana y para no mirar hacia el lado cuando otros sufrían”, agregó.

En un giro político, Sebastián Jiménez aludió al actual contexto y criticó al presidente electo: “Vivimos un momento en que llega un nuevo gobierno, en que el presidente electo llama a presidente a un dictador, relativiza una dictadura responsable de asesinatos, torturas y de desapariciones. Y ha defendido abiertamente a violadores de derechos humanos”.

“Los ciclos no se cierran con silencio y con perdón impuesto. Los ciclos se cierran con verdad, con justicia y con reparación”, enfatizó.

El presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, también tomó la palabra y destacó la valentía de Jiménez en tiempos de represión. “En plena dictadura, cuando el miedo era política de Estado y la persecución buscaba silenciar toda organización social, él no eligió callar”, recordó.

Pérez Debelli subrayó que el legado del dirigente no se construyó con violencia. “No fueron las balas ni el filo frío de un cuchillo lo que definió su legado, fueron las semillas que sembró: esperanza, ideas, coraje, disciplina, lealtad y unidad. Esa fue su arma, la organización y la convicción ética, no el odio, no la violencia”, afirmó.