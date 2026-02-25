Diputada Ossandón (RN) por Chile-China Express: "El ministro Muñoz fue muy responsable"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, se refirió a la polémica por el proyecto de cable submarino con el gigante asiático, Chile-China Express, las reacciones de parte de la administración de Gabriel Boric, qué debería hacer el gobierno entrante y la próxima visita del presidente electo, José Antonio Kast, a la cumbre Shield of the Americas.

En primera instancia, se refirió al mensaje que entregó el Presidente Gabriel Boric a través de su cuenta de X, en el que reafirmó que la iniciativa está en evaluación e indicó que será responsabilidad de la próxima administración “continuarla o desecharla”.

La parlamentaria afirmó que el contenido de esa publicación es “lógico”, pero que “tal vez no eran los planes originales que tenía el mandatario. Él quería cerrar esta carretera digital y, bueno, por distintas circunstancias que todo el mundo ya conoce, el ministro Muñoz tuvo que echar para atrás el decreto”.

Indicó que Chile se encuentra “en medio de dos potencias que están en disputa” y que tiene “poca capacidad de maniobra”, por lo mismo, aseguró no saber qué va a hacer el gobierno entrante en este escenario. “No podría decir qué es lo que va a hacer la administración de Kast, qué es lo que va a hacer el canciller, que lo único que han dicho en este minuto, y me parece razonable, que necesitan más información”, sostuvo.

Respecto a las decisiones que tomó el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, quien firmó el decreto que entregó la concesión para el proyecto y luego dejó sin efecto el mismo documento, la diputada manifestó que: “El ministro Muñoz fue muy responsable. Frente a una alerta que le da una persona, que no sabemos quién es, él decide retirar la firma de este decreto, que no pasara a tomar razón de la Contraloría, porque el tema de la seguridad es tremendamente importante”.

En cuanto a la firma del decreto en sí, señaló que quizás se apresuraron, porque “una cosa es que quien construye, cómo llega, la parte técnica, pero es muy importante quién fiscaliza, cuáles son las legislaciones del que está a cargo de todo esto, y al parecer en el caso de China tiene un control muy absoluto, incluso del tipo de información que se maneja, y tendría la posibilidad de cortar o de vetar, pero todas esas cosas pareciera que no pasaron por el colador que tenía que haber pasado”.

Por lo anterior, Ossandón aseguró que: “Uno ahí agradece, independiente que pueda haber sido tal vez un proyecto del Presidente Boric, bastante emblemático para dejar funcionando, que el ministro haya dicho ‘paremos, no podemos dejar esto pasar’. No conocemos cuál fue la conversación, pero parece que fue por el tema de seguridad”.

“Ya después viene todo lo del embajador, que a mí me parece, y lo he dicho desde un principio, tal vez las cosas se podrían resolver de otra forma, dado que ya la firma del decreto, ya sabemos que en ese minuto, cuando esa reunión se hizo esto ya estaba retirado, y efectivamente las visas las pueden dar, las pueden quitar, pero el ministro Muñoz actuó como ministro de Estado. Y yo creo que ahí bajar a la familia, no sé, no tengo idea si eso al final se va a realizar, si se va a materializar o no, pero esperemos que esto se resuelva por otros canales”, agregó la parlamentaria.

Sobre el próximo gobierno, la diputada aseguró que esta acción de Estados Unidos es un “mensaje” y “esa herramienta se va a usar cuando el presidente Trump lo estime conveniente”.

“Yo creo que la prudencia es muy importante, dado que somos el jamón del sándwich”, indicó Ossandón. Afirmó que no hay que “pelear” con ningún país y que es un mito que cada sector defiende a un país y que no cree que Kast termine relaciones de ningún tipo con China.

Respecto a la cumbre Shield of America, la diputada de oposición planteó que la decisión de ir o no es del “presidente y también sería un gesto de hostilidad no ir, porque tú vas a escuchar, no necesariamente vas a concretar y puede ser que una vez se avance en algo, no lo sabemos”.

En relación a las críticas por el carácter ideológico de esta cumbre y que sería un espacio “anti-china”, la parlamentaria indicó: “Tengo la confianza de que el presidente Kast es una persona que tiene clarísimo cuál es la soberanía de nuestro país. Ellos siempre se han declarado incluso hasta muy patriotas, entonces yo creo que el ir no necesariamente es condición de rendirse frente a un liderazgo que no es el nuestro, pero que sí es un liderazgo importante para el país.