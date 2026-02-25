Discurso del Estado de la Unión: Trump convierte la captura de Maduro en épica y redobla la advertencia a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elogiado la “peligrosa” operación militar el pasado 3 de enero, que se saldó con la captura de Nicolás Maduro, quien se encontraba en una instalación protegida con “tecnología rusa y china”.

“Hubo muchos héroes en esa incursión para capturar a Maduro, verdaderos héroes. Era muy peligroso; sabían que veníamos, estaban listos. Pero las hazañas de un guerrero esa noche vivirán para siempre en las crónicas eternas del valor militar”, ha declarado durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante las dos cámaras del Congreso.

En el acto ante senadores y representantes, el inquilino de la Casa Blanca ha entregado la Medalla de Honor del Congreso -la máxima condecoración militar del país norteamericano- al suboficial Eric Slover, que resultó herido mientras pilotaba el helicóptero ‘Chinook’ que aterrizó en el complejo donde se encontraba Maduro.

El agente recibió “graves impactos en la pierna y la cadera” después de que “mientras se preparaba para aterrizar, las ametralladoras enemigas dispararon desde todos los ángulos” de una instalación en Caracas “protegida por miles de soldados y custodiada por tecnología militar rusa y china”.

“Sin embargo, a pesar de que el uso de sus piernas era vital para el éxito del vuelo en helicóptero, Eric solo pensaba en liberar a los numerosos comandos que capturarían y detendrían a Maduro”, ha subrayado Trump, antes de asegurar que “el éxito de toda la misión y la vida de sus compañeros guerreros dependen de la habilidad de Eric”.

El presidente se ha referido también a Venezuela al inicio de su intervención, anunciando la recepción de “más de 80 millones de barriles” de petróleo de Venezuela, al que ha tildado de “nuevo amigo y socio”.

“Nadie puede creer lo que está viendo”, ha enfatizado, antes de indicar que producción estadounidense de crudo se ha visto incrementada en “más de 600.000 barriles diarios” y mientras que la de gas natural “está en su punto más alto porque cumplí mi promesa de perforar, ¡vaya!, perforar”.

“Siniestras intenciones” de Irán

Además, Trump ha reiterado este martes en su discurso sobre el Estado de la Unión que quiere resolver sus diferencias con Irán a través de la diplomacia, si bien ha advertido que las autoridades iraníes están “persiguiendo nuevamente sus siniestras ambiciones” en materia nuclear.

“Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto llegarán a Estados Unidos”, ha alertado durante su comparecencia ante las dos cámaras del Congreso.

El inquilino de la Casa Blanca, que ha recordado que el Ejército estadounidense ha “aniquilado” el programa nuclear iraní tras los ataques de junio de 2025, ha advertido de que Teherán está “persiguiendo nuevamente sus siniestras ambiciones” y “continúa, empezando desde cero”.

El mandatario ha reconocido que las autoridades iraníes quieren “llegar a un acuerdo, si bien “no hemos escuchado esas palabras secretas: ‘Nunca construiremos un arma nuclear'”. “Prefiero resolver este problema por la vía diplomática. Pero una cosa es segura: jamás permitiré que el principal patrocinador del terrorismo del mundo, que lo es con diferencia, posea un arma nuclear. No puede ser”, ha zanjado.

Inmigración

Trump también ha vuelto a atacar a la comunidad somalí en Minnesota, calificando a sus miembros como “piratas que han saqueado” el estado en un nuevo alegato contra la inmigración, particularmente desde “partes del mundo donde el soborno, la corrupción y la anarquía son la norma”.

“Los piratas somalíes que saquearon Minnesota nos recuerdan que hay grandes partes del mundo donde el soborno, la corrupción y la anarquía son la norma, no la excepción”, ha declarado en su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, donde ha aseverado que “importar estas culturas mediante la inmigración sin restricciones y la apertura de fronteras trae esos problemas directamente a Estados Unidos”.

Asimismo, el magnate republicano ha acusado a los somalíes y a otros migrantes indocumentados de “mayores facturas médicas, tarifas de seguros de coche, alquileres, impuestos y, más importante, la delincuencia”. “Podemos solucionar este problema”, ha alegado.

En la misma línea, Trump ha pedido a los asistentes que se pusieran en pie si creían que “el primer deber del Gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales”, indignándose acto seguido al comprobar que sólo los congresistas y partidarios republicanos se prestaban a su petición.

“Deberían avergonzarse de no ponerse de pie”, ha lamentado el inquilino de la Casa Blanca en referencia al público demócrata, en unas palabras que ha reeditado en varias ocasiones durante su comparecencia.