El abrazo Modi–Netanyahu y la arquitectura de un nuevo orden regional en disputa

Mientras los focos de los principales medios internacionales se concentran en la visita del canciller alemán a China para reforzar los lazos entre dos de las mayores potencias industriales del planeta, en Israel se desarrolla otra escena diplomática que puede tener consecuencias igual o incluso más profundas. El primer ministro de la India, Narendra Modi, llegó este miércoles a Tel Aviv para una visita oficial de dos días, la que no solo apunta a fortalecer la cooperación en seguridad, economía y tecnología, sino que refleja un cambio estructural en la política exterior india y en el equilibrio regional que intenta consolidar el gobierno de Benjamin Netanyahu.

Modi fue recibido personalmente por Netanyahu en la pista de aterrizaje, un gesto reservado en Israel para aliados estratégicos cercanos.

El abrazo entre ambos no fue una simple formalidad, fue una señal política hacia dentro y fuera, la relación entre India e Israel dejó de ser discreta para convertirse en una alianza pública y estratégica. Durante su estadía, el líder indio sostendrá reuniones con Netanyahu y con el presidente Isaac Herzog, y se convirtió en el primer mandatario de la India en pronunciar un discurso ante la Knesset, el Parlamento israelí, donde fue presentado como el líder de la democracia más grande del mundo.

Hacía el final de su intervención Narendra Modi recibió la “Medalla del Presidente de la Knesset” (Speaker of the Knesset Medal), que es la condecoración más alta que el Parlamento israelí puede otorgar.

En Israel, la prensa habla de una alianza existencial, subrayando que el país se ha consolidado como uno de los principales proveedores de armamento para India y que sistemas como el Domo de Hierro podrían integrarse en la defensa india.

En Nueva Delhi, en cambio, la lectura es más compleja, sectores oficialistas celebran la visita como prueba de una India que ya no teme mostrar sus alianzas estratégicas, mientras voces críticas advierten sobre el costo político de este acercamiento en medio del genocidio en Gaza y del creciente malestar en parte del Sur Global.

La consolidación de un giro histórico para la India

Para comprender la magnitud del giro hay que mirar la historia, durante gran parte del siglo XX la relación entre India e Israel fue distante. Tras su independencia en 1947, bajo el liderazgo de Jawaharlal Nehru, India se convirtió en un pilar del Movimiento de Países No Alineados y adoptó una postura crítica hacia Israel, priorizando su vínculo con el mundo árabe. Necesitaba el respaldo de los países islámicos en su disputa con Pakistán por Cachemira y dependía energéticamente del Golfo. Aunque reconoció a Israel en 1950, recién en 1992 estableció relaciones diplomáticas plenas.

Sin embargo, incluso antes de esa fecha existió una cooperación militar discreta, en conflictos que sostuvo India con Pakistán y China, donde Israel suministró armamento en momentos críticos, pero está fue determinante en la guerra de Kargil en 1999, consolidando una confianza estratégica que el liderazgo político indio tardó décadas en asumir públicamente.

El verdadero quiebre llegó con Modi, en 2017 rompió el tabú al visitar Israel y formalizó la política de “desvinculación”: separar la relación con Israel de la cuestión palestina. Esa decisión permitió a India profundizar la cooperación sin romper con sus socios árabes ni con Irán.

Hoy esa lógica evoluciona hacia una estrategia de multialineación mucho más ambiciosa. India busca ser socio estratégico de Israel, mantener inversiones clave en Irán —como el puerto de Chabahar, su puerta de entrada a Asia Central— y conservar su influencia en el Golfo, todo al mismo tiempo.

Una agenda que busca consolidar un nuevo eje en Medio Oriente

En esta visita, la agenda va más allá de la seguridad tradicional, se negocia un tratado de libre comercio para impulsar un intercambio que ya supera los 10 mil millones de dólares, y se profundiza la cooperación en inteligencia artificial, semiconductores y defensa avanzada bajo el lema “Make in India”, con la intención de pasar de comprador a fabricante conjunto.

Pero el principal foco de la visita se inserta en el proyecto del corredor India-Medio Oriente-Europa, concebido como alternativa a la Ruta de la Seda china. El plan conecta puertos indios con Emiratos Árabes Unidos, cruza la península arábiga por ferrocarril hasta el puerto israelí de Haifa y desde allí proyecta mercancías hacia los mercados europeos. Si se consolida, Israel dejaría de ser una isla estratégica rodeada de amenazas para transformarse en un nodo logístico indispensable entre Asia y Europa, reduciendo la centralidad del Canal de Suez y evitando los riesgos del Mar Rojo.

A esto se suma el llamado “Plan del Hexágono” que impulsa Netanyahu, una arquitectura que articule a Israel con India, Grecia, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y socios europeos en un eje económico y de defensa.

El diseño apunta a contrarrestar simultáneamente tres dinámicas: la influencia iraní, el creciente eje turco-saudí y la proyección china en infraestructura estratégica. Con India dentro, el esquema adquiere una dimensión global, Nueva Delhi aporta masa demográfica, peso económico y capacidad militar, además de legitimidad ante el Sur Global.

Por un lado, se configura unl equilibrio regional con Israel consolidando un eje con Emiratos Árabes Unidos y Grecia en el Mediterráneo oriental. Por otro, Pakistán ha profundizado su vínculo con Arabia Saudita y estos a su vez hacen lo propio con Turquía, incluyendo acuerdos de defensa estratégica que reconfiguran la ecuación de disuasión en el sur de Asia y el Golfo. Turquía incrementa su protagonismo regional, mientras Irán observa con recelo cualquier estructura que perciba como un cerco estratégico.

En este tablero, India intenta posicionarse como actor bisagra, con una capacidad única de hablar con Netanyahu y al mismo tiempo mantener abiertos sus canales con Teherán. Puede fortalecer su alianza tecnológica con Israel sin romper con las monarquías del Golfo donde viven millones de trabajadores indios. Pero esa multialineación tiene límites, una escalada directa entre Israel e Irán podría obligar a Nueva Delhi a tomar posiciones más definidas, afectando sus intereses energéticos y comerciales.

Además, la aspiración de India de liderar el Sur Global enfrenta una tensión evidente. Muchos países de África y América Latina mantienen posturas críticas hacia Israel por la situación de genocidio que se vive en Gaza, un alineamiento demasiado estrecho con Tel Aviv podría erosionar el capital político que India ha construido como voz de los países en desarrollo.

En definitiva, el abrazo entre Modi y Netanyahu es más que una imagen diplomática, es el reflejo de una reconfiguración del equilibrio regional que conecta el Mediterráneo oriental con el océano Índico.

Si el corredor y el hexágono logran consolidarse, podrían redefinir rutas comerciales, cadenas de suministro y alianzas de seguridad entre Asia y Europa. Pero si las tensiones con Irán, Pakistán o dentro del propio mundo árabe escalan, este nuevo eje podría convertirse en un punto de fricción adicional en una región ya marcada por conflictos superpuestos.

Lo que está en juego no es solo una alianza bilateral, sino la forma en que se ordenará el poder entre el Sur Global, Medio Oriente y las potencias tradicionales en los próximos años.