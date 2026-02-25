Fernando Estenssoro por relaciones Chile-EEUU: "Es fundamental mantener esa política de soberanía y neutralidad"

La controversia por la sanción de Estados Unidos contra el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y la presión ejercida en torno al proyecto de cable submarino con participación china, no es, a juicio de Fernando Estenssoro, un episodio aislado. Para el analista internacional, se trata de una señal geopolítica mayor en el marco de la disputa estratégica entre Washington y Beijing.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el doctor en Estudios Americanos y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago manifestó que se trata de “una acción de amedrentamiento”.

En su visión, el mensaje no está dirigido únicamente al actual gobierno, sino también a las nuevas autoridades. Estenssoro enfatizó que el proyecto cuestionado “ni siquiera es un negocio concretado”, por lo que califica la reacción estadounidense como “un acto de intervención e injerencia en los asuntos internos y soberanos de un país cualitativamente distinto”.

“Aquí de lo único que corresponde hablar es de acción neoimperial de Estados Unidos. Y lo que busca no es solamente un tema del cable, es expulsar a China de la región, de América del Sur y de América Latina. El problema lo tiene Estados Unidos con China”, aseveró.

Una relación bilateral estable

El académico descarta que existiera un deterioro previo significativo en las relaciones bilaterales entre Chile y Estados Unidos. “No se han empeorado, nunca se han empeorado. Con Biden, ¿qué problema hubo? Hemos mantenido relaciones diplomáticas normales, incluso hasta antes de esta acción eran relativamente normales”, afirmó

“Peleas políticas, más o menos, se dan a través de los partidos, y eso es normal en las democracias, pero a nivel de política de Estado, Chile ha mantenido una política de neutralidad absoluta”, complementó el experto.

Estenssoro subrayó que Chile ha mantenido una política de neutralidad y un amplio abanico de tratados comerciales en los últimos años. “Somos el país que más tratados comerciales tiene, y en ningún minuto ha hecho algo que pueda amenazar la seguridad interna de Estados Unidos. Eso es un capricho imperial”, planteó.

Para doctor en Estudios Americanos, el giro se explica por la estrategia del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, a quien acusó de ir “más allá” al intentar influir no sólo en la política exterior, sino también en las decisiones económicas internas de otros países. “Empieza a decir este candidato me gusta, este candidato no me gusta, pero además empieza a dictar la política económica de los países”, advirtió.

No alineamiento y advertencia al próximo gobierno

En el actual escenario, el académico consideró clave que Chile mantenga una política de no alineamiento. “Es fundamental mantener esa política de soberanía y de neutralidad. Amarrarse estratégicamente a Estados Unidos es suicidarse como Estado-nación”, señaló.

Frente a ello, aseguró que el eje del dinamismo global se está desplazando hacia Asia. “Es Asia el continente que va a controlar la economía y el poder en este siglo XXI, liderado por China, pero también por India, Indonesia, Malasia”, sostuvo, advirtiendo que involucrarse en una eventual escalada entre Washington y Beijing sería “suicida” para un país pequeño y abierto como Chile.

TLC con Estados Unidos

En materia comercial, Estenssoro anticipó que el escenario será más exigente en eventuales renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. “Todo va a incidir. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Va a fijar reglas. Todo lo está renegociando (…) lo va a renegociar con Chile, pero va a poner reglas draconianas”, alertó.

No obstante, el académico llamó a evitar reacciones sobredimensionadas. “No hay que asustarse tanto y hay que ser capaces de defender diplomáticamente nuestros derechos soberanos (…) pero vienen presiones y Trump va a negociar con la pistola sobre la mesa”, expresó el académico de la Usach.

En tanto, envió un mensaje al futuro Ejecutivo encabezado por José Antonio Kast: “Yo le diría al próximo gobierno que se calmen. No están entendiendo lo que está ocurriendo. Están funcionando como a control remoto, como si el mundo siguiera siendo el de la Guerra Fría”.