Fiscalía abrió investigación por presunto hackeo a empresas que denunció EEUU

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una investigación penal por un eventual hackeo a compañías de telecomunicaciones y una constructora, que se habría producido desde el extranjero.

Según informa El Mercurio, el Gobierno recurrió a la fiscalía luego de que Estados Unidos le advirtiera de una supuesta vulneración de seguridad hace un par de semanas.

Se trata de la denuncia que el embajador norteamericano, Brandon Judd, confirmó en su polémica conferencia de prensa del lunes pasado por el proyecto de cable submarino entre Chile y China.

“Algunas semanas atrás, compartimos información específica con múltiples funcionarios de gobierno de distintas agencias, sobre incursiones en los sistemas de telecomunicaciones chilenos por parte de actores malignos extranjeros”, dijo el embajador sin identificar a esos actores.

La indagatoria, que hoy es dirigida por el fiscal regional Xavier Armendáriz y se tramita bajo estricta reserva, fue abierta recientemente y se espera que las diligencias se encarguen a una unidad especializada de la Policía de Investigaciones (PDI), como el Cibercrimen.

Se trata de una intervención, puntualizó Judd, que “estuvo dirigida a múltiples compañías de telecomunicaciones privadas, poniendo la privacidad y la información personal de casi todos los chilenos que usan un teléfono celular en riesgo de que sus datos fueran robados, sus comunicaciones espiadas y sus vidas afectadas”.

“Igual de preocupante, este actor maligno hackeó una prominente empresa chilena de la construcción, una empresa local que compite directamente con compañías extranjeras por proyectos en Chile”, agregó en la conferencia.

Además de informar a la fiscalía, el Gobierno también habría traspasado antecedentes a las agencias gubernamentales —como la Agencia Nacional de Ciberseguridad— y al Estado Mayor Conjunto.