Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 25 de febrero de 2026


Fotografía oficial de Kast: Fundación Memoria Histórica denuncia uso del escudo nacional en la banda presidencial

Según el presidente de la organización, Luis Mariano Rendón, la acción del mandatario electo “viola lo dispuesto en el artículo 2° de la ley 2.597”, que indica que la banda presidencial se compone de la franja azul, blanca y roja.

Según el presidente de la organización, Luis Mariano Rendón, la acción del mandatario electo “viola lo dispuesto en el artículo 2° de la ley 2.597”, que indica que la banda presidencial se compone de la franja azul, blanca y roja.

Nacional

La fotografía oficial del presidente electo, José Antonio Kast, con la banda presidencial que incluye el escudo nacional en el centro, motivó una denuncia ante la Contraloría presentada este miércoles por el abogado Luis Mariano Rendón, presidente de la Fundación Memoria Histórica.

En la imagen difundida, Kast aparece mirando directamente a la cámara y porta la banda con el símbolo patrio incorporado. Según Rendón, esa acción “viola lo dispuesto en el artículo 2° de la ley 2.597”, cuerpo legal vigente desde 1912.

Dicha norma establece en su artículo 2 que “la Banda Presidencial se compondrá de tres fajas horizontales de igual anchura, de las cuales serán: azul la del borde superior, blanca la del centro y roja la faja del borde inferior”. El texto no contempla la inclusión de un escudo ni de ningún otro emblema adicional.

El abogado enfatizó que: “Es importante que desde el primer día el presidente Kast esté preocupado d e cumplir estrictamente la ley”. A su juicio, si el legislador estimó necesario regular estos aspectos, existe una razón de fondo, y más aún considerando que “el señor Kast y el sector que representa han sido muy celosos en relación al correcto uso de los símbolos nacionales”.

La denuncia ante el órgano contralor busca, según lo informado, impedir la impresión, reproducción y enmarcado de la fotografía “para evitar el mal uso de recursos públicos”.

Claves: , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Vallejo eleva tono contra embajador de EEUU: "Sus adjetivos están fuera del lenguaje diplomático"
post-title
Fotografía oficial de Kast: Fundación Memoria Histórica denuncia uso del escudo nacional en la banda presidencial
post-title
Más de 300 personas: Gobierno presenta delegación para asistir a la convención minera más grande del mundo
post-title
SEC suma multas por mega apagón del 2025 para CGE y Engie Energía: deberán pagar 60 mil UTM cada una

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X