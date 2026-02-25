Fotografía oficial de Kast: Fundación Memoria Histórica denuncia uso del escudo nacional en la banda presidencial

La fotografía oficial del presidente electo, José Antonio Kast, con la banda presidencial que incluye el escudo nacional en el centro, motivó una denuncia ante la Contraloría presentada este miércoles por el abogado Luis Mariano Rendón, presidente de la Fundación Memoria Histórica.

En la imagen difundida, Kast aparece mirando directamente a la cámara y porta la banda con el símbolo patrio incorporado. Según Rendón, esa acción “viola lo dispuesto en el artículo 2° de la ley 2.597”, cuerpo legal vigente desde 1912.

Retrato Oficial del Presidente electo, José Antonio Kast. pic.twitter.com/wu8ziulc0y — OPE (@OPE_Chile) February 24, 2026

Dicha norma establece en su artículo 2 que “la Banda Presidencial se compondrá de tres fajas horizontales de igual anchura, de las cuales serán: azul la del borde superior, blanca la del centro y roja la faja del borde inferior”. El texto no contempla la inclusión de un escudo ni de ningún otro emblema adicional.

El abogado enfatizó que: “Es importante que desde el primer día el presidente Kast esté preocupado d e cumplir estrictamente la ley”. A su juicio, si el legislador estimó necesario regular estos aspectos, existe una razón de fondo, y más aún considerando que “el señor Kast y el sector que representa han sido muy celosos en relación al correcto uso de los símbolos nacionales”.

La denuncia ante el órgano contralor busca, según lo informado, impedir la impresión, reproducción y enmarcado de la fotografía “para evitar el mal uso de recursos públicos”.