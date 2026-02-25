Más de 300 personas: Gobierno presenta delegación para asistir a la convención minera más grande del mundo

Desde el Palacio de La Moneda, la ministra de Minería, Aurora Williams, encabezó la presentación de la delegación que viajará en marzo a la convención Prospectors & Developers Association of Canada la (PDAC) 2026, en español, la convención minera de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá. La instancia de este tipo más grande del mundo.

Este equipo diplomático, se constituye en base a una alianza público privada y una articulación de diversas instituciones del Estado, incluye empresas productoras, empresas exploradoras, proveedores, gremios, autoridades y servicios públicos. Además, se suma la misión empresarial organizada por la Cámara Chileno Canadiense de Comercio, por Andes METS y Endeavor, que llevará a la instancia a 18 empresas.

La ministra de Minería Aurora Williams, destacó esta alianza amplia y aseguró que permite “presentarnos como una industria minera robusta en esta feria (…) buscamos posicionar a Chile, no solo en materia de inversión, sino que además llevamos a proveedores para que se puedan conectar con el mundo”.

El punto esencial de esta instancia es promocionar la inversión minera en Chile y generar conexiones. Para eso, y en línea con lo que explicó la ministra Williams, InvestChile, llevará un catastro de potenciales proyectos de exploración que supera los 40 y ProChile llevará más de 12 proveedores.

“Hemos establecido una secretaría técnica que permite que todos los que van al PDAC 2026 puedan estar articulados, estar accediendo al stand que va a tener Chile, de manera que tengan espacio para realizar reuniones y networking”, agregó la titular de Minería.

Además, la secretaria de Estado destacó que “hoy día estamos frente a un escenario importante, donde la minería chilena es crucial y se transforma en un socio responsable y confiable”.

La embajadora de Canadá en Chile, Karolina Guay, destacó que la delegación presentada “refleja la solidez, la diversidad y la proyección internacional del ecosistema minero chileno, su presencia en PDAC envía un mensaje claro: Chile es y seguirá siendo un actor clave en la minería global”.

“Hoy la minería no se define solo por lo que se extrae del subsuelo, sino como por cómo se hace, con qué estándares, con qué impacto en las comunidades y con qué visión de largo plazo se hace. En ese sentido, Canadá y Chile son socios naturales, somos países mineros, somos potencias medias y compartimos la convicción de que los grandes desafíos de nuestro tiempo, la transición energética, la demanda por minerales críticos, la sostenibilidad ambiental y social solo se enfrentan trabajando juntos con socios confiables”, indicó Guay.