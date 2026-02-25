México estudia querella contra Elon Musk por decir que Sheinbaum recibe órdenes de carteles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está estudiando acciones legales contra el exasesor de la Casa Blanca y multimillonario, Elon Musk, quien la acusó de estar a las órdenes de los carteles. Tales declaraciones, las realizó tras la muerte del jefe del cartel Jalisco Nueva Generación, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“Estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo están viendo los abogados”, afirmó la mandataria en una rueda de prensa, luego de ser consultada por las acusaciones del propietario de Tesla y SpaceX.

La presidenta mexicana aseguró que “lo que importa es lo que dice el pueblo (…) su opinión, su reconocimiento, su crítica, escucharlos y estar atendiendo siempre, sobre todo al más vulnerable”. “Para eso nos eligieron y para eso estamos aquí”, remarcó.

En alusión a las acusaciones sobre supuestos vínculos de su Ejecutivo con el narcotráfico, la presidenta señaló que “si antes era un absurdo decirlo, ahora todavía más, ¿no? Se caen por sí solas todas estas (declaraciones)”. “Ya no saben ni qué inventar”, apuntó.

Requerida por las críticas al operativo militar de este domingo que acabó con “El Mencho” y otros integrantes del grupo y que desató una oleada de violencia en Jalisco, Michoacán y otros estados mexicanos, Sheinbaum se defendió afirmando que “nunca van a estar de acuerdo con nosotros, hagamos lo que hagamos”.

“Hay mucha hipocresía en ellos, muchísima hipocresía, porque si ustedes leen, primero dicen una cosa, luego dicen otra, que el Gobierno es autoritario, que fue por presión de Estados Unidos”, sostuvo.

Las declaraciones llegan después de que Musk afirmara en redes sociales que Sheinbaum “solo dice lo que le dicen sus jefes del cartel”. “Digamos que su castigo por desobedecer es un poco peor que un plan de mejora del rendimiento”, añadió.

El mensaje del magnate respondía a un video que circula en redes sociales en el que Sheinbaum, en una rueda de prensa pasada, defendía que “regresar a la guerra contra el narco no es opción”, alegando que ello “está fuera del marco de la ley (…) porque es permiso para matar sin ningún juicio” y que “no sirvió de nada más que para aumentar los homicidios y el nivel de violencia en México”.