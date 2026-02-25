Mujeres y diversidades mexicanas en Chile impulsan espacio de escucha y apoyo tras hechos de violencia en México

En el marco de los recientes hechos de violencia registrados en México, distintas organizaciones de la sociedad civil han convocado a un espacio de contención y acompañamiento para la comunidad mexicana residente en Chile.

El pasado 22 de febrero, el gobierno de México confirmó la muerte del principal líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las estructuras criminales más poderosas del país, vinculada al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y a múltiples economías ilícitas, incluida la extorsión. Con presencia en zonas portuarias y fronterizas, y con un control territorial creciente en diversos estados, el CJNG ha consolidado una compleja red de corrupción tanto individual como institucional, especialmente a nivel local. La amenaza y la violencia han sido elementos constitutivos de su estrategia de expansión.

En este contexto, La Carnalita, la Red Alto al Tráfico y a la Trata (RATT Chile) y el colectivo Mexicanas en Chile han organizado un encuentro virtual gratuito para brindar contención emocional y fortalecer el tejido comunitario desde la distancia.

La actividad se realizará este jueves 26 de febrero a las 21:00 horas, a través de la plataforma Zoom, y está dirigida a mujeres y diversidades mexicanas residentes en Chile que necesiten un espacio seguro para compartir experiencias, expresar emociones y apoyarse mutuamente desde la experiencia migrante.

“Sabemos que estar lejos no significa estar a salvo de la angustia, la tristeza o incluso la culpa. Por eso, como organizaciones, queremos generar un espacio de escucha activa y acompañamiento aquí en Chile”, señala la convocatoria.

Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente a través del formulario en línea. El enlace de acceso será enviado el mismo jueves 26 de febrero a las 13:00 horas al correo electrónico registrado.