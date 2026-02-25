SEC suma multas por mega apagón del 2025 para CGE y Engie Energía: deberán pagar 60 mil UTM cada una

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) aplicó una nueva batería de sanciones en el marco de la investigación por el mega apagón registrado el 25 de febrero de 2025, evento que afectó al 98,5% de los clientes a nivel nacional.

Las multas, que suman 120 mil UTM, recayeron sobre CGE Transmisión y Engie Energía. Cada firma deberá pagar 60 mil UTM, equivalentes a $4.176 millones por empresa, totalizando más de $8.350 millones.

De acuerdo con la investigación, las empresas habrían incurrido en falta de mantención en instalaciones de respaldo del sistema de comunicaciones SCADA, lo que derivó en la sanción.

La superintendenta de Electricidad y Combustibles Marta Cabeza explicó que estas nuevas multas se suman a las ya aplicadas y forman parte de la misma línea investigativa. Señaló que el análisis de los antecedentes técnicos y operativos permitió “determinar responsabilidades concretas” tanto en el origen de la interrupción como en su prolongada duración.

Estas sanciones se añaden a las anunciadas el 20 de febrero, cuando la SEC multó a Interchile, Transelec, Alfa Transmisora y a consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional.

La autoridad precisó que, hasta ahora, la investigación ha permitido imponer multas por más de $29 mil millones. No obstante, no se descartan nuevas sanciones contra empresas que mantienen formulaciones de cargos pendientes desde agosto del año pasado.