Suben a 12 los fallecidos por explosión de camión de gas en Renca

La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó que nueve personas continúan hospitalizadas en distintos recintos de la red pública y privada: cinco de ellas están estables, pero permanecen en riesgo vital y cuatro están en cuidados intermedios.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó que nueve personas continúan hospitalizadas en distintos recintos de la red pública y privada: cinco de ellas están estables, pero permanecen en riesgo vital y cuatro están en cuidados intermedios.

La tragedia ocurrida en Renca el pasado 19 de febrero, producto de la explosión de un camión de gas, sumó una nueva víctima fatal este miércoles, elevando a 12 el total de fallecidos.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó mediante un comunicado que “lamentamos comunicar el fallecimiento de un paciente producto de la gravedad de sus heridas, quien se encontraba recibiendo atención en el Hospital del Trabajador de la ACHS”.

En el mismo texto añadieron: “En este momento de profundo dolor, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, reafirmando nuestro acompañamiento y apoyo frente a esta lamentable pérdida”.

La entidad detalló que aún permanecen hospitalizadas nueve personas en distintos recintos de la red pública y privada. “Cinco de ellas permanecen estables dentro de su gravedad y aún en riesgo vital, mientras que 4 pacientes se encuentran en cuidados intermedios”, señalaron.

De acuerdo con la información oficial, tres pacientes están internados en la Mutual de Seguridad, otros tres en el Hospital del Trabajador de la ACHS, dos en la Clínica Indisa y uno en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública, conocido como la ex Posta Central.

