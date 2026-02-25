Una nueva casa para el cine chileno: Gobierno entrega concesión de terreno para construir edificio de la Cineteca Nacional

Este miércoles 25 de febrero, el Gobierno oficializó la concesión de un terreno fiscal para la construcción de una nueva sede de la Cineteca Nacional, proyecto que se emplazará en el eje cultural de Matucana, en la comuna de Santiago.

La iniciativa contempla una infraestructura pública de más de 5 mil 500 metros cuadrados —5 mil 142 metros cuadrados edificados en su primera etapa— y busca consolidar un polo patrimonial junto a espacios como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y la Biblioteca de Santiago. Un espacio que, además, contará con el levantamiento de dos salas de cine, una mediateca, laboratorios de restauración, talleres y depósitos especializados.

La ceremonia fue encabezada por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, junto al ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, y el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, así como el director de la Cineteca, Marcelo Morales. En la instancia se realizó la firma simbólica de la concesión del terreno, paso clave para avanzar hacia el concurso de diseño y posterior ejecución de obras.

En ese contexto, la ministra Arredondo afirmó que esta decisión permite “saldar una deuda histórica que tiene el Estado de Chile” con la institucionalidad cultural, recordando que la ley 21.045 —que creó el Ministerio de las Culturas— mandataba la incorporación de la Cineteca Nacional a la orgánica ministerial, proceso que se concretó formalmente en 2025.

Así, la secretaria de Estado subrayó que el nuevo edificio será “la casa del cine chileno”, destinada a “resguardar, preservar y conservar el patrimonio fílmico chileno”, pero también a abrir sus puertas a la ciudadanía. “Esperamos que vecinos y vecinas encuentren aquí un lugar donde disfrutar, conocer y encontrarse con quienes narran nuestras historias a través de la pantalla”, sostuvo la autoridad.

Cabe destacar que el proyecto se enmarca en una estrategia de infraestructura cultural de largo plazo. “Los proyectos de infraestructura tienen una mirada de Estado”, señaló Arredondo y destacó que el emplazamiento permitirá fortalecer el denominado Distrito Cultural y Patrimonial del barrio Matucana. Según explicó, durante cerca de dos años se evaluaron distintos espacios antes de definir el terreno actual.

Por su parte, el ministro de Bienes Nacionales destacó la recuperación del sitio, que al inicio de la actual administración “era un basural, una ocupación ilegal, un foco de delincuencia y de peligro para los vecinos”. Tras su despeje y resguardo, la cartera inició un proceso de diálogo para definir su destino.

Figueroa sostuvo que la decisión de destinar el terreno a la Cineteca responde a la necesidad de consolidar el eje cultural entre Santiago y Quinta Normal. “El acceso a la cultura también es una cuestión de justicia social”, afirmo. En ese sentido, el titular de Bienes Nacionales agrego que el proyecto permitirá que “circule gente, circulen familias y el espacio público sea usado”, lo que contribuye a enfrentar la inseguridad.

La iniciativa fue ratificada por unanimidad por el Consejo Regional Metropolitano, respaldo que el gobernador Claudio Orrego calificó como “una decisión bastante histórica”. A su juicio, el proyecto transformará “un lugar que era símbolo del abandono, de la basura y de la inseguridad” en “un espacio de encuentro, de dignidad y de promoción de la cultura chilena”.

Orrego enfatizó en que “recuperar la ciudad para las personas no es solamente construir infraestructura, sino construir un tipo de infraestructura que proteja y promueva valores como la democratización del acceso a la cultura”. Además, manifestó su confianza en que la decisión transversal sea continuada por las próximas autoridades.

En cuanto a los plazos, las autoridades informaron que actualmente se está cerrando la etapa previa al lanzamiento del concurso de diseño. Posteriormente se desarrollará la fase de ejecución, estimándose que el proceso completo —entre diseño y obras— podría extenderse hasta cinco años. Con ello, el Ejecutivo proyecta que Santiago cuente con una sede definitiva para la Cineteca Nacional que fortalezca la preservación del cine chileno y amplíe el acceso ciudadano a este patrimonio.