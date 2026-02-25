Vallejo eleva tono contra embajador de EEUU: "Sus adjetivos están fuera del lenguaje diplomático"

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, cuestionó con firmeza los dichos del embajador de Estados Unidos (EE.UU.) en Chile, Brandon Judd, quien desestimó la respuesta de las autoridades chilenas ante la sanción impuesta al ministro de Transportes, Juan Carlos Múñoz, por el cable submarino Chile-China.

En entrevista con Sonar FM, la secretaria de Estado señaló que “los adjetivos que ha aplicado el embajador, obviamente creo que están fuera del lenguaje diplomático que esperaríamos nosotros como país”, marcando así el tono más severo que ha adoptado el Ejecutivo en este conflicto.

Cabe recordar que, luego de que la portavoz de La Moneda advirtiera que Chile “no toma decisiones bajo amenaza”, Judd tildó de “ridículos” las declaraciones de la secretaria de Estado chilena.

Así, Vallejo recordó que, pese a la histórica relación bilateral con Estados Unidos, el Gobierno ya manifestó su malestar mediante una comunicación diplomática formal, tanto por la cancelación de la visa del ministro Juan Carlos Muñoz, como por las declaraciones del representante estadounidense.

La vocera explicó que el proyecto de cable submarino Chile China-Express, presentado por la empresa China Mobile, todavía se encuentra en evaluación. En esa línea, precisó que el decreto firmado por el titular de Transportes fue retrotraído antes de su toma de razón como una medida de prudencia.

Detalló además que ese decreto correspondía únicamente al primero de 13 pasos del procedimiento institucional. “Cuando el Gobierno ha dicho que el proyecto está en evaluación, está apegado total y absolutamente a la verdad, porque estamos hoy día incluso en la primera etapa de los 13 pasos”, sostuvo.

Vallejo calificó la sanción como “unilateral y arbitraria” y afirmó: “Estados Unidos ha sancionado a un ministro de Estado por evaluar un proyecto, básicamente por hacer su trabajo”.

En esa misma línea, la ministra enfatizó la soberanía del proceso. “Nosotros no actuamos solo en función de lo que nos dice un país, sino que recogiendo esa preocupación para examinarla en nuestra propia institucionalidad y elaborar nuestro propio juicio”, indicó.

Aclaró que el Ejecutivo no ha tomado una decisión ni a favor ni en contra de la iniciativa, y que el Presidente Gabriel Boric instruyó reunir todos los antecedentes técnicos y de seguridad con los organismos competentes. “Chile adoptará una decisión de manera soberana”, insistió.

En tanto, Vallejo situó la controversia en un contexto geopolítico, señalando que Washington ha expresado en diversas ocasiones su rechazo al proyecto, el cual —dijo— contradice la doctrina Monroe. No obstante, recalcó que el país “no actúa en función de lo que nos dice otro Estado”, sino en defensa de sus propios intereses.