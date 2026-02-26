Boric insiste en sus críticas a la política exterior de EEUU: "Reduce el espacio autónomo de los países medianos"

El Presidente Gabriel Boric arremetió este jueves contra la política exterior de Estados Unidos, en el marco de las recientes tensiones generadas por el proyecto que China Mobile busca instalar en Chile y al que el gobierno estadounidense se opuso sancionando al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, junto a otros dos funcionarios.

Durante el lanzamiento de la Memoria Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Mandatario realizó un recorrido por la gestión diplomática chilena y elogió la labor de sus antecesores en esa materia. Además, Boric se mostró a favor del diálogo, la cooperación internacional y el fortalecimiento de los vínculos comerciales.

“Avanzamos en autonomía que no es neutralidad ideológica, sino el poder de tomar decisiones con plena independencia de presiones externas, ya sean Estados o empresas quienes quieran tomar decisiones por nosotros. Implica diversificar socios comerciales, reducir vulnerabilidades, mantener estabilidad institucional y desarrollar capacidades tecnológicas propias”, sostuvo.

En el tramo final de su intervención, el Jefe de Estado se refirió a los principios que guían la política exterior de Donald Trump, inspirada en la doctrina Monroe, cuyo eje es el predominio estadounidense en el hemisferio occidental. “Permítanme también referirme brevemente a la coyuntura actual, porque en este escenario reapareció, hacia fines del año 2025, en la Estrategia de Seguridad de Estados Unidos una referencia explícita a la doctrina Monroe”, afirmó.

A juicio del Presidente, esta visión supone que América Latina debe alinearse con los criterios de seguridad y desarrollo que fije Washington, además de limitar los vínculos considerados incómodos o competitivos. “En la práctica, esta lógica está ya traduciéndose en varios países de América Latina en que la cooperación económica, tecnológica o de seguridad con Estados Unidos quede condicionada a una posición subordinada a esta mirada del mundo”, advirtió.

Boric aseguró que las consecuencias de este ideario se manifestaron en Chile durante los últimos días con las sanciones impuestas a funcionarios del gobierno “por el solo hecho de dar trámite a un proyecto de inversión revisando si este cumple o no con los estándares exigidos por la ley chilena”. Añadió que “estas dinámicas reducen el espacio autónomo de los países medianos para desarrollarse y diversificar relaciones con actores extrarregionales, especialmente con China“.

El Mandatario también mencionó que este tipo de presiones no son exclusivas del país norteamericano y citó el caso de Rusia respecto a los países de Europa Oriental. “Es exactamente la misma lógica y es una lógica que, por lo menos desde mi perspectiva como jefe de Estado, no podemos aceptar. Nuestro país reconoce y respeta la relevancia histórica de Estados Unidos en la región con sus aspectos críticos, por cierto, como su intervención en el golpe de Estado de 1973”, expresó.

No obstante, Boric precisó que Chile valora mantener una relación sólida con Estados Unidos. “Pero, al día de hoy, Chile, y yo como presidente de la República, como jefe de Estado y no me cabe ninguna duda que esto es compartido o espero sea compartido por la mayoría de los sectores políticos valoramos tener una relación sólida y respetuosa con los Estados Unidos de América”, indicó.

En tanto, planteó que el país debe asumir de manera pragmática la mayor presión de alineamiento bajo prioridades estadounidenses, mientras la influencia de otros actores globales en la región seguirá siendo una realidad estructural. “La tarea de Chile no es sencillamente negar esa tensión sino gestionarla en función del mejor interés de nuestra patria, posicionarse como un interlocutor autónomo, articular principios y trabajo concreto en la región, defender nuestra autonomía estratégica”, concluyó.