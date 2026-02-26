Caso Farmacias Populares: este viernes se revisarán las cautelares de Daniel Jadue

Este viernes se revisarán las medidas cautelares del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, audiencia que estará marcada por el tiempo que la exautoridad ha permanecido bajo arresto domiciliario total.

Desde septiembre de 2024, Jadue acumula cerca de un año y medio bajo la medida preventiva, en el marco del caso Farmacias Populares, en el que enfrenta cargos por fraude al fisco, cohecho, estafa y negociación incompatible.

Recordemos que la investigación se originó por presuntas irregularidades en la gestión de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), entidad encargada de coordinar la compra y distribución de medicamentos a bajo costo. Motivo que llevó a la Fiscalía a indagar eventuales perjuicios económicos y conflictos de interés en contratos suscritos durante su administración.

Ante ello, la defensa solicitará rebajar la cautelar a arresto domiciliario nocturno o arraigo nacional, argumentando que el prolongado encierro total resulta desproporcionado considerando el avance de la investigación y la etapa procesal en que se encuentra la causa, con la preparación de juicio oral fijada para el 9 de junio.

Así, el tiempo transcurrido bajo la medida restrictiva de libertad se perfila como uno de los factores clave que deberá ponderar el tribunal al momento de resolver.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.