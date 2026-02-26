Cine, memoria y debate: un ciclo gratuito con conversatorios abiertos a la comunidad

Con el objetivo de promover la cultura, el pensamiento crítico y el encuentro ciudadano, el Círculo de Periodistas de Santiago (Amunátegui 31, sala Camilo Henríquez) dará inicio a su nuevo ciclo “Lunes de Cine”, una propuesta abierta a la comunidad que combinará cine de alto valor social con conversatorios participativos.

La programación comenzará el próximo lunes 2 de marzo, a las 18:00 horas, marcando el inicio de las actividades culturales del Círculo para este año. La iniciativa contempla funciones mensuales temáticas, vinculadas a la contingencia, la memoria, los derechos humanos y el rol del periodismo en la sociedad.

Uno de los sellos centrales del ciclo, dedicado a la mujer, es que la entrada será completamente gratuita y que, tras cada exhibición, se realizará un conversatorio abierto, instancia que permitirá reflexionar colectivamente sobre los contenidos, su contexto y su impacto en la actualidad.

Durante todo el mes de marzo, el ciclo estará a cargo de la periodista y especialista en cine María Eugenia Meza, editora de la revista Primer Plano, quien guiará los análisis y conducirá los conversatorios con el público tras cada exhibición, aportando su mirada experta y contextualizando las obras desde una perspectiva cultural y periodística.

El ciclo comenzará el 2 de marzo con la exhibición de The Post (2017), dirigida por Steven Spielberg, película que retrata el histórico enfrentamiento entre la prensa y el poder político en Estados Unidos, cuando The Washington Post y The New York Times decidieron publicar los llamados “Papeles del Pentágono”, en una valiente defensa de la libertad de expresión.

Durante el mes también se exhibirán destacadas producciones internacionales como Bread & Roses (Ken Loach), sobre la lucha sindical de trabajadoras migrantes; The Help (Historias Cruzadas), que aborda la discriminación racial en los años 60; Violette, centrada en la escritora francesa Violette Leduc y su relación con Simone de Beauvoir; y Mi semana con Marilyn, que revela las tensiones y fragilidades tras el mito de Marilyn Monroe.

Desde el Círculo destacaron que este ciclo busca consolidarse como un espacio permanente de encuentro cultural: “El cine no solo entretiene: también informa, cuestiona y genera diálogo. Por eso queremos abrir este espacio gratuito, donde la comunidad pueda reunirse a mirar, pensar y conversar”. La invitación es abierta a todo público, reafirmando el compromiso del Círculo de Periodistas de Santiago con la cultura, la reflexión democrática y el acceso libre al conocimiento.

Cartelera:

THE POST – Steve Spielberg – EEUU, 2017. Presentación: 02 de marzo. Duración: 116 minutos

En junio de 1971 The New York Times y The Washington Post tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno, que había durado cuatro décadas y cuatro presidencias estadounidenses. En ese momento, Katherine Graham (Meryl Streep), primera mujer editora del Post, y el director Ben Bradlee (Tom Hanks) intentaban relanzar un periódico local en decadencia. Juntos decidieron Administración Nixon de restringir la primera enmienda. Historia basada en los tomar la audaz decisión de apoyar al The New York Times y luchar contra el intento de los documentos del Post que recogían información clasificada sobre la Guerra de Vietnam. (FILMAFFINITY)

2017: National Board of Review (NBR): Mejor película, actor (Hanks) y actriz (Streep).

2017: American Film Institute (AFI): Top 10 – Mejores películas del año.

Bread & Roses – Ken Loach – Reino Unido, 2000. Presentación: 09 de marzo. Duración: 110 min.

Maya y Rosa son dos hermanas mexicanas que trabajan, en condiciones de explotación, como limpiadoras en un edificio de oficinas del centro de Los Ángeles. Un encuentro con Sam, un apasionado activista norteamericano, cambiará sus vidas. Gracias a Sam, toman conciencia de su situación laboral y emprenden una campaña de lucha por sus derechos, pero corren el riesgo de perder su trabajo y de ser expulsadas del país. (FILMAFFINITY)

2001: British Independent Film Awards (BIFA): 3 nominaciones, incl. Mejor película.

2000: Festival de Cannes: Nominada a la Palma de Oro (mejor película).

2000: Festival de Valladolid – Seminci: Nominada a Mejor Película – Espiga de Oro.

The help (Historias cruzadas) – Tate Taylor – EEUU, 2011. Presentación: 16 de marzo. Duración: 146 min

Mississippi, años 60. Skeeter (Emma Stone) es una joven sureña que regresa de la universidad decidida a convertirse en escritora. Su llegada altera la vida de la ciudad e incluso la de sus amigos porque se ha propuesto entrevistar a las mujeres negras que se han pasado la vida al servicio de las grandes familias sufriendo todas las formas de discriminación racial. (FILMAFFINITY)

2011: Oscar: Mejor actriz secundaria (Octavia Spencer). 4 nominaciones.

2011: Globos de Oro: Mejor actriz de reparto (Octavia Spencer). 5 nominaciones.

2011: Premios BAFTA: Mejor actriz sec. (Spencer). 5 nominaciones, incluyendo mejor película.

2011: National Board of Review: Mejor reparto.

2011: Critics Choice Awards: 3 premios de interpretación. 8 nominaciones.

2011: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor actriz secundaria (Jessica Chastain).

Violette – Martin Provost – Francia, 2013. Presentación: 23 de marzo. Duración: 131 min.

Violette Leduc hija bastarda de un noble, conoce a Simone de Beauvoir tras la posguerra en Saint Germain des Prés, comenzando así una relación intensa entre estas dos mujeres que va a durar toda su vida, relación basada en la búsqueda de libertad de Violette y la convicción de Simone de tener entre manos el destino de una escritora fuera de lo común. (FILMAFFINITY)

Mi semana con Marilyn – Simon Curtis – Reino Unido, 2011. Presentación: 30 de marzo. Duración: 101 min.

En 1956, la joven actriz Marilyn Monroe (Michelle Williams) llega a Inglaterra para protagonizar con Sir Laurence Olivier (Kenneth Branagh) la película “El príncipe y la corista”. Colin Clark (Eddie Redmayne), un joven de 23 años con buenos contactos, consigue un trabajo como ayudante de producción y es testigo del choque de egos y la tensa relación entre Olivier y Marilyn durante el rodaje. (FILMAFFINITY)

2011: Globos de Oro: Mejor actriz comedia o musical (Williams). 3 nominaciones.

2011: Premios Independent Spirit: Mejor actriz (Michelle Williams).