Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 26 de febrero de 2026


Consejo de Monumentos aprobó retorno de estatua del general Baquedano

El Consejo de Monumentos Nacionales aprobó por unanimidad el retorno de la estatua del general Manuel Baquedano a la plaza homónima.

Ciudad y territorio

“Consejo acuerda autorizar la propuesta de reinstalación de la escultura ecuestre del Monumento Público al General Baquedano, considerando las indicaciones que deberán ser remitidas para la etapa de timbraje, las cuales tienen relación con actualizar la documentación ingresada respecto de la solicitud de reinstalación, conforme a los antecedentes solicitados por el CMN en las distintas instancias”, indicaron.

En esta línea, explicaron que las resoluciones “tienen relación con actualizar la documentación ingresada respecto de la solicitud de reinstalación, conforme a los antecedentes solicitados por el CMN en las distintas instancias”.

Tras la resolución, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, a través de su cuenta de X, destacó que “el CMN aprobó el retorno de Baquedano al lugar que nunca debió abandonar. Esta restauración democrática devolverá a los chilenos su principal espacio de encuentro”.

“La historia, la voluntad y el amor por Chile son más fuertes que la violencia”, manifestó el jefe comunal.

