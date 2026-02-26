Cuba y EE.UU se enfrentan por lancha norteamericana en aguas jurisdiccionales de la isla

Cuba, a través de su Ministerio del Interior, denunció un intento de “infiltración con fines terroristas” por parte de una lancha con matrícula de La Florida, Estados Unidos, que se detectó en sus aguas territoriales en horas de la mañana de este 25 de febrero. Tras un tiroteo con las fuerzas de seguridad de la isla, “cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados”, consignaron las autoridades.

“Se ha podido establecer que la lancha rápida neutralizada, con matrícula de Florida ‘FL7726SH’, transportaba diez personas armadas que, según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”, se lee en el comunicado de Interior.

Agregaron que se incautaron en el procedimiento “fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cócteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje”.

La nota compartida por las autoridades de la isla se titula “Agresión armada contra una unidad de las Tropas Guardafronteras”. Parte del detalle que entregan es que la totalidad de los tripulantes serían cubanos residentes en Estados Unidos.

Los supervivientes fueron identificados como Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara, Roberto Azcorra Consuegra. Hasta el momento se identificó a una de las cuatro víctimas mortales, se trata de Michel Ortega Casanova.

“La mayoría de ellos con un historial conocido de actividad delictiva y violenta, incluidos Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez que aparecen en la lista Nacional de personas y entidades que (…) han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas, a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiación, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo”, ha agregado el Ministerio del Interior cubano.

Cuba anunció también la detención de Duniel Hernández Santos, a quien acusa de haber sido “enviado desde Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones”.

“Desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado”, detalló el comunicado, agregando que, en consecuencia, cuatro tripulantes de la lancha murieron y otros seis recibieron asistencia médica tras resultar heridos.

EEUU responderá “en consecuencia” tras ataque cubano a lancha que dejó 4 muertos

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que Estados Unidos responderá “en consecuencia” tras la muerte de cuatro tripulantes de una lancha con bandera de EEUU en un tiroteo con la guardia costera de Cuba en aguas jurisdiccionales de la isla.

“Vamos a averiguar exactamente qué pasó aquí y luego responderemos en consecuencia“, ha señalado en declaraciones a la prensa desde Saint Kitts y Nevis, donde se encuentra con motivo de una reunión con líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom).

El jefe de la diplomacia estadounidense ha indicado que verificarán lo sucedido “de forma independiente” puesto que, hasta el momento, “la mayor parte de la información” en sus manos procede de lo que las autoridades cubanas están transmitiendo “tanto al público como al Gobierno estadounidense”.

“Según el régimen cubano, la embarcación estaba registrada en Florida. (…) Inmediatamente comenzamos a investigarlo. Actualmente, el Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Costera y otros (organismos) están involucrados”, ha declarado.

En tanto, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, ha ordenado la apertura de una investigación sobre lo ocurrido, asegurando en redes sociales que “haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que estos comunistas rindan cuentas”.