En medio de tensión por cable con China: Kast solicita nueva reunión con Boric

El presidente electo, José Antonio Kast, solicitó formalmente una nueva reunión con el actual Jefe de Estado, Gabriel Boric, con el objetivo de abordar materias críticas para la próxima administración antes del cambio de mando programado para el 11 de marzo.

La petición fue planteada por Kast durante una jornada de inducción sobre funciones del Estado realizada este jueves en dependencias de la Contraloría General de la República, instancia que reunió a ministros designados y funcionarios del próximo gobierno como parte del proceso de preparación para asumir sus cargos.

“Le solicité al Presidente de la República que podamos tener una reunión más y una reunión donde podamos asistir como equipo, con algunos ministros, en aquellos temas que son relevantes”, afirmó el líder republicano, quien detalló que espera concretar el encuentro en los próximos días con la participación de sus futuros secretarios de Estado en áreas clave como seguridad pública, administración del Estado, relaciones internacionales, conectividad y migración.

Kast subrayó la urgencia de despejar dudas en materias que han generado debate público, como la situación del cable submarino entre Chile y China y el escenario fiscal que enfrentará su administración. “Ese debate se aclara conversando y planteando las legítimas dudas que cualquiera puede tener antes de asumir un desafío tan grande como el que nos va a tocar”, sostuvo.

Jornada de inducción en Contraloría

Durante la actividad en Contraloría, el presidente electo valoró la instancia de formación como parte del proceso de preparación para el 11 de marzo. “Esta ya es la segunda oportunidad donde hemos podido recibir información relevante para lo que va a ser el ejercicio de las funciones que todos nosotros tenemos que realizar a partir del 11 de marzo”, destacó.

Kast también se refirió a la necesidad de actualización permanente en el manejo del Estado. Pese a que algunos integrantes de su equipo cuentan con experiencia previa como exparlamentarios o exministros, advirtió que “las normas han ido cambiando, hay que ir actualizándose”. En esa línea, enfatizó que Chile ha atravesado distintas etapas institucionales y que hoy existe “una tremenda oportunidad” para fortalecer la función pública.

El futuro Mandatario insistió en la importancia de que el traspaso de mando se realice con información completa y ordenada. “Las autoridades que salen tienen una tremenda oportunidad de dejar las cuentas en orden, nosotros de recibir y auditar todo lo que ha ocurrido en los últimos años y que la ciudadanía tenga la certeza de que tanto las autoridades que salen como los que entramos estamos jugados por la institucionalidad”, afirmó.

En ese contexto, reiteró el requerimiento a las autoridades salientes para que entreguen la totalidad de los antecedentes administrativos y financieros. “Que entreguen toda la información que tengan disponible (…) porque así nosotros vamos a tener mayor facilidad para iniciar nuestro trabajo sin tener que estar revisando una y otra vez algún tipo de documento o alguna certificación”, concluyó.