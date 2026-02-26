Gendarmería remueve a cuatro altos cargos tras fuga de reos

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, anunció la remoción de cuatro altos cargos en Gendarmería, luego de que se diera a conocer la fuga de dos peligrosos reos desde la ex Penitenciaria de Santiago. Los sujetos salieron del penal por la puerta principal, a las 12 horas de ayer, vestidos de gendarmes.

Se trata de Juan Flores Valenzuela, condenado a presidio perpetuo por femicidio, y de Tomás González Quesada, sentenciado a 16 años por homicidio frustrado de carabinero, lesiones graves de carabinero y porte de arma. Ambos fueron condenados en 2024.

En vista de estos hechos, el líder de Gendarmería anunció la desvinculación del director regional metropolitano Héctor Labrín; además de los tres puestos más altos del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, recinto en el cual se produjo la fuga.

Sobre la fuga misma, el subsecretario de Justica, Ernesto Muñoz, sostuvo que “es de extrema gravedad”. “Estas personas tuvieron la oportunidad de cambiar sus ropas cotidianas, y una vez uniformados salieron por la puerta de la penitenciaria”, detalló.

A lo anterior, Muñoz agregó que ya hicieron las denuncias respectivas al Ministerio Público y que “la Policía de Investigaciones se va a hacer presente en la Penitenciaría para recoger todos los antecedentes y, por cierto, esperamos pueda recapturarse prontamente a estas personas”, dijo.