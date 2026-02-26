Justicia declara inconstitucional política de Trump que permitía deportar migrantes a terceros países

Durante este miércoles, el juez federal Brian Murphy, con sede en Boston, declaró inconstitucional la política del gobierno de Estados Unidos que permite deportar migrantes a terceros países con los cuales no tienen ningún vínculo. La autoridad judicial también consideró ilegal la ausencia de notificación previa en los procesos de expulsión, ya que impide que los afectados presenten sus objeciones.

La medida, aprobada por la Corte Suprema en julio del año pasado, generó controversia tras la deportación en mayo de ocho hombres con antecedentes penales a Sudán del Sur, país del que no eran ciudadanos. En declaraciones a CNN, Murphy sostuvo que la política “extingue las impugnaciones válidas a la deportación a un tercer país al efectuar la deportación antes de que puedan presentarse”.

En esta ocasión, el fallo de Murphy se opone a la estrategia migratoria impulsada por la administración de Donald Trump, aunque otorgó un plazo de 15 días antes de que el dictamen entre en vigor, con el fin de dar tiempo al gobierno para presentar una apelación. En su resolución, el juez expresó: “Éstas son nuestras leyes, y es con profunda gratitud por la increíble suerte de haber nacido en los Estados Unidos de América que esta Corte afirma éstas y el principio fundamental de nuestra nación: que ninguna ‘persona’ en este país puede ser ‘privada de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal’”.

El juez también acusó al Ejecutivo de haber violado en reiteradas ocasiones sus órdenes judiciales. Según CNN, Murphy señaló que en marzo del año pasado el Departamento de Defensa deportó a seis migrantes a El Salvador y México sin respetar el debido proceso, ignorando además su instrucción de suspender las expulsiones. Dos días después de emitir esa orden, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una “nueva guía de políticas” como maniobra administrativa, lo que el magistrado calificó como un nuevo intento de eludir la ley.