Muere Manuel Cabieses, un rebelde de la pluma que marcó el periodismo crítico chileno

La muerte de Manuel Cabieses Donoso marca el cierre de una de las trayectorias más extensas y coherentes del periodismo político chileno contemporáneo. Fundador y director histórico de la revista Punto Final, Cabieses fue, durante más de medio siglo, una voz persistente de la izquierda crítica, incómoda frente al poder y refractaria a las transacciones editoriales.

Nacido en 1933, su oficio se forjó en una época donde la prensa escrita era un campo de disputa ideológica abierta. En 1965 dio vida a Punto Final, publicación que se transformaría en tribuna de análisis político, denuncia y reflexión estratégica para amplios sectores del progresismo chileno y latinoamericano. Desde sus páginas se debatieron procesos revolucionarios, conflictos sociales y las tensiones propias de la Guerra Fría en la región.

Durante el gobierno de Salvador Allende, la revista acompañó críticamente el proceso de la Unidad Popular, defendiendo sus transformaciones estructurales, pero también registrando las presiones internas y externas que lo asediaban. El mismo día del Golpe de 1973, el general Augusto Pinochet hizo mención a la publicación a través de una comunicación radial: “De parte de comandante en jefe, además de las medidas que existen sobre radio y televisión, ehhh, no se aceptan, repito, nin… publicación de prensa de ninguna especie. Y aquella que llegara a salir, además de ser requisada, motivará la destrucción de las instalaciones en las que fue editada. Cambio… ehhh, justamente el personal que trabaja allá en Punto Final… Todo el mundo ahí debe ser detenido. Cambio”.

Efectivamente, tras el Golpe la publicación fue clausurada y su director conoció la cárcel y el exilio. Fue arrestado el 13 de septiembre de 1973. Permaneció dos años detenido en Chacabuco, en el campo de concentración Melinka de Puchuncaví y en Tres Álamos, hasta que fue expulsado del país gracias a una activa campaña internacional.

Pero el cierre forzado no significó silencio. En el exterior, Cabieses mantuvo redes políticas e intelectuales que permitieron sostener viva la reflexión y la denuncia internacional sobre la dictadura chilena. Con el retorno a la democracia, Punto Final reapareció como una de las pocas revistas que mantuvieron una línea editorial inequívocamente situada en posiciones críticas, sin diluir su identidad en los consensos de la transición.