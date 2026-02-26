“Niñez sin fronteras”: campaña desmonta mitos sobre migración infantil en Chile

Durante cuatro meses, la Corporación Colectivo Sin Fronteras, con apoyo del Fondo Alquimia, llevó adelante la campaña “Niñez sin fronteras”, una iniciativa destinada a contrarrestar y desmontar la desinformación que circula en torno a las personas migrantes, particularmente respecto de niñas, niños y adolescentes que viven en Chile.

Entre septiembre de 2025 y enero pasado se difundieron cápsulas informativas a través de redes sociales, donde se contrastaron mitos ampliamente extendidos con datos oficiales. Uno de ellos apunta a la supuesta saturación del sistema educativo por parte de estudiantes extranjeros. Sin embargo, según cifras de la Subsecretaría de Educación, la matrícula de estudiantes extranjeros en Chile alcanza el 7,7%, un porcentaje que dista de la idea de colapso del sistema.

A través de sus cuentas en Instagram, Facebook y TikTok, el colectivo visibilizó también las desigualdades que enfrentan las personas nacidas fuera de Chile en comparación con quienes nacieron en el país. La campaña abordó el prejuicio que sostiene que las familias migrantes acceden a más beneficios estatales que las familias chilenas, como los subsidios habitacionales. No obstante, de acuerdo con datos del Ministerio de Vivienda, solo el 6,7% de las personas beneficiarias de subsidios habitacionales eran extranjeras, todas con residencia definitiva en Chile.

La iniciativa incorporó además las voces de niñas, niños y adolescentes migrantes. Una de ellas expresó: “Los migrantes no somos delincuentes. Venimos en busca de nuevas oportunidades y queremos aportar a la sociedad. Queremos que nuestros derechos sean respetados”.

En materia de seguridad, la campaña también confrontó cifras oficiales con discursos que asocian migración y delincuencia. Datos de Gendarmería de Chile indican que el 10,4% de las personas imputadas por delitos en el país son de origen extranjero.

Otro de los mitos abordados fue la idea de que las personas migrantes constituyen una carga económica para el Estado o que “quitan” empleos. Aunque representan el 8,7% de la población, las personas extranjeras aportan el 10,3% del PIB de Chile, según un informe de la Fundación porCausa. El mismo estudio señala que la migración fue responsable del 50% del crecimiento económico del país entre 2013 y 2023.

Las experiencias de niñeces y adolescencias migrantes, junto con información proveniente de organismos e instituciones oficiales, se articularon para fortalecer una campaña que buscó disputar narrativas desde la rigurosidad, el enfoque de derechos y el compromiso territorial, demostrando que es posible enfrentar la desinformación con datos verificables y testimonios en primera persona.