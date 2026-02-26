Romper la barrera de lo físico: el impulso iberoamericano por consolidar el reconocimiento de los museos virtuales

En un presente donde lo digital atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida cultural, los museos virtuales continúan enfrentando barreras para su validación institucional. Bajo el lema “los museos virtuales somos museos”, el III Encuentro Iberoamericano de Museos Virtuales busca instalar con fuerza una demanda que —según sus organizadores— ya no puede seguir postergándose, y que tiene que ver con el reconocimiento formal de esta tipología.

Un debate que, sin embargo, ya lleva varios años labrándose. “El tema de los museos virtuales no es para nada nuevo. Ya estamos en la segunda década del siglo XXI”, afirmó Esteban Torres, presidente de la Fundación Museo de los Museos.

“Sin embargo —agregó—, las instituciones u organizaciones que gestionan museos virtuales siguieron con los problemas característicos, que básicamente son la falta de reconocimiento institucional, en primer lugar, y junto con ello también la falta de apoyo y de financiamiento de estos proyectos, que tienden obviamente a ser a largo plazo. Y es por estas problemáticas que comúnmente suelen ser proyectos efímeros”.

Lo anterior, incluso considerando el hecho de que muchos espacios culturales migraron al ámbito digital durante la pandemia, en un impulso que no necesariamente se tradujo en un cambio estructural. “Hubo una migración profunda al ámbito digital, aunque luego todo volvió a centrarse en lo presencial”, explicó Torres. Y aunque reconoce que la presencialidad “es extremadamente importante para el trabajo de los museos”, recalcó que las organizaciones virtuales continuaron enfrentando “la falta de reconocimiento institucional” y “la falta de apoyo y financiamiento”.

Por eso, uno de los puntos centrales que buscan instalar desde la fundación es que los museos virtuales no son simplemente extensiones digitales de instituciones físicas. A diferencia del museo tradicional que “se vuelca a la virtualidad”, el museo virtual “nace desde ese mismo elemento digital”, como un espacio que permite a las comunidades “poner en valor y preservar su patrimonio”.

Objetivos para los cuales el reconocimiento formal abre puertas concretas. “Hay una carencia en muchos países de la región donde los museos virtuales no tienen un reconocimiento estatal y eso trunca el acceso a financiamiento, apoyo y capacitación”, advirtió Torres. Por eso, el lema del encuentro tiene, en sus palabras, “un sentido mucho más político y activista”.

Consultado sobre el escenario que se vive en Chile, el también historiador del arte expresó que el panorama ya comenzó a cambiar, aunque lentamente. De hecho, durante la primera jornada del encuentro dieron a conocer la noticia de que, tras años de gestiones, lograron que su museo virtual fuera incorporado al Registro Nacional de Museos. “Eso marca un hito”, afirmó, destacando que, de los 477 museos registrados en el país, solo cerca de tres son reconocidos como virtuales, y además bajo la categoría de itinerantes.

Para la Subdirección Nacional de Museos, explicó Torres, “tiene una gran relevancia el factor presencial para la validación del museo virtual”, lo que obligó a su organización a adaptarse a ciertos requerimientos. Aun así, expresó que el avance sienta un precedente no solo para Chile, sino también para la región.

Esto, pensando también en las fortalezas que ofrece el formato digital, como la posibilidad de democratizar el acceso. “Uno de los pros es romper las barreras de lo físico y de lo geográfico, y permitir amplificar el impacto o la divulgación del patrimonio”, señaló el gestor. Algo que cobra especial relevancia en territorios aislados o con baja conectividad cultural presencial, donde las plataformas digitales pueden dar visibilidad a iniciativas que de otro modo tendrían escasa proyección.

Labor donde los museos virtuales cumplen con las mismas tareas que cualquier otra institución reconocida por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), o sea, “la conservación, la investigación, la educación, la puesta en valor y la accesibilidad”. Una base conceptual que los diferencia de un simple repositorio digital o archivo en línea.

De todas formas, Torres recalcó que, de cara al futuro, el desafío no se limita al financiamiento. También está la formación y la articulación entre proyectos: “Muchas de estas iniciativas son autodidactas y las personas que las gestionan no necesariamente provienen del ámbito específico de la museología”, ejemplificó. Por eso es que el encuentro busca fortalecer una red iberoamericana que permita colaboración, capacitación y respaldo colectivo. “Desarrollar este trabajo en red es fundamental”, concluyó, en un trabajo que se vislumbra como una estrategia para consolidar la presencia y legitimidad de los museos virtuales en el escenario cultural contemporáneo.