Tras fuga de reos: Gobierno pide aprobar reforma a Gendarmería antes del 11 de marzo

Medidas al interior de Gendarmería además de un llamado para avanzar en la reforma del organismo, han surgido luego de la fuga de dos reos de la ex Penitenciaría de Santiago. Los reclusos habrían salido del recinto penal a plena luz del día y vestidos igual que funcionarios de Gendarmería.

Se trata de Juan Flores Valenzuela, condenado a presidio perpetuo por femicidio, y de Tomás González Quesada, sentenciado a 16 años por homicidio frustrado de carabinero, lesiones graves de carabinero y porte de arma.

En respuesta, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, anunció la remoción del director regional metropolitano de Gendarmería, Héctor Labrín y de los tres puestos más altos del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur.

El Gobierno, en tanto, compartió la visión de que se trata de hechos de máxima gravedad y además, apuntó a la necesidad de aprobar la reforma de Gendarmería, actualmente en tramitación en el Congreso.

Desde la ciudad de Arica, lugar donde se encuentra por motivos de agenda, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, hizo un llamado “al Congreso Nacional para que una vez vuelto el trabajo legislativo podamos aprobar la reforma constitucional que necesita Gendarmería para formar parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Esa es una reforma estructural que nos va a permitir ir a la raíz de estos problemas”, dijo.

Del mismo modo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, sostuvo que la reforma es “indispensable para seguir avanzando”. “El inicio de la reforma, de la transformación y la modernización de Gendarmería pasa por transformar su naturaleza, separar aguas entre control penitenciario y reinserción, reinserción en el Ministerio de Justicia, control penitenciario en el Ministerio de Seguridad”, detalló.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, también vinculó la fuga con un estrés importante en Gendarmería, producto del aumento sostenido en la población penal. “La reforma es esencial para avanzar en la modernización de Gendarmería, para poder tener foco en esa gestión e indicadores de desempeño y sobre todo para transformar la forma y modo en que se viene desarrollando su control penitenciario. Lo ocurrió el día ayer, es muy grave”, remarcó.

Al igual que el ministro Gajardo, Cordero también consideró que la reforma debe ser rápidamente tramitada. “Tiene que ser aprobada antes del término de este período legislativo, es la ventana de oportunidades que tenemos. A nosotros nos hubiese gustado que el proyecto se hubiese despachado la última semana de enero, pero seguimos insistiendo en que pueda ser antes del cambio del período legislativo, porque no es solo un cambio de gobierno, es un cambio en la composición del Congreso”, observó.

Fiscal Pastén: La fuga evidencia “debilidades del sistema”

Quien también se refirió a la crisis en Gendarmería fue el fiscal regional metropolitano occidente, Marcos Pastén, quien se hará cargo de la investigación sobre la fuga. A su juicio, el hecho “es preocupante” y evidencia “debilidades del sistema”.

“En un contexto de criminalidad organizada como en el que nos encontramos, nos atrevemos a decir que es una situación que requiere una visualización e intervención urgente”, expresó.

De todas maneras, Pastén recalcó que la labor del Ministerio Público no es ver “esas intervenciones y cuáles son las medidas que se tienen que adoptar, sino que lo que nos corresponde a nosotros es determinar las responsabilidades penales que pudiesen haber aquí, respecto de la colaboración eventual que pudo haber habido para la perpetración de esta fuga, y sobre todo orientar las diligencias que sean pertinentes para la recaptura de estas dos personas”.