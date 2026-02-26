Venezuela: renuncia el fiscal general Saab y es nombrado defensor del pueblo encargado

Fue en una sesión parlamentaria cuando se dio la sorpresa: la renuncia del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, al cargo que ocupaba desde hacía nueve años. Lo anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Asimismo, se informó de la renuncia de Alfredo José Ruiz al frente de la Defensoría del Pueblo, un ente cuya función era la promoción de los derechos humanos.

Rodríguez mostró a los parlamentarios las misivas que recibió tanto de Saab como de Ruiz, “en donde expresan su decisión de renunciar al cargo respectivo como fiscal general de la República y como defensor del pueblo”, indicó.

“Vamos a proceder a escoger a una encargada o un encargado para ambos cargos mientras se activa el comité de postulación”, prosiguió. Acto seguido, la Asamblea Nacional votó.

Saab fue nombrado encargado de la Defensoría del Pueblo mientras se elegía a un titular, un cargo que ya ejerció hasta 2017 en una gestión que a nivel internacional fue señalada por borrar la independencia del organismo. Activistas de organismos civiles venezolanos criticaron esta elección y la calificaron como una burla.

“Nuevo momento político”

Saab dejó el cargo en medio de un “nuevo momento político” en el país, anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y en el contexto de la aplicación de una ley de amnistía para liberar a cientos de presos políticos y eliminar causas judiciales contra más de 11 mil perseguidos.

Durante su gestión, Venezuela se convirtió en el primer país de la región bajo investigación formal de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad, y la Fiscalía fue señalada como parte del aparato represivo venezolano por instancias como la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En su carta de renuncia, Saab no explicó las razones de su decisión. La misiva fue leída por Jorge Rodríguez minutos antes de que se designara al abogado Larry Devoe como su sustituto, hasta que se formalizara un titular en el cargo.

Devoe era el representante de Venezuela ante organismos internacionales de derechos humanos y acumuló hasta siete cargos en paralelo dentro de la burocracia estatal venezolana en los últimos años.