"Asesinos y criminales": Boric fustiga muerte de adolescente palestino a manos de soldados israelíes

El Presidente Gabriel Boric volvió a referirse al conflicto en Medio Oriente para condenar al gobierno de Israel. A través de su cuenta en la red social X, el Mandatario reaccionó a la información sobre la muerte de un adolescente palestino en Cisjordania a manos de soldados israelíes.

En su mensaje, Boric calificó los hechos como un asesinato. “Asesinos y criminales. El gobierno de Israel dirigido por Netanyahu sigue asesinando niños inocentes en Palestina”, escribió.

El Jefe de Estado añadió que: “Mientras vivamos haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que respondan ante la justicia. En cualquier caso, la historia los juzgará”.

Asesinos y criminales. El gobierno de Israel dirigido por Netanyahu sigue asesinando niños inocentes en Palestina. Mientras vivamos haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que respondan ante la justicia. En cualquier caso, la historia los juzgará. https://t.co/scj76j4HCw — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 27, 2026

Los dichos del Presidente aluden al caso de Jad Jadallah, un niño palestino de 14 años. Según publicó la BBC, el menor recibió disparos a quemarropa por parte de militares israelíes en un campo de refugiados de la Cisjordania ocupada. Un video difundido registra el momento previo al ataque.

De acuerdo con la información conocida, tras el disparo los soldados habrían formado un cordón alrededor del cuerpo del menor. Esa acción impidió que dos ambulancias palestinas pudieran asistirlo durante cerca de 45 minutos.

El Ejército israelí (IDF) declaró al medio británico que Jadallah había lanzado una piedra. No obstante, existe otro video que mostraría a un soldado de las FDI arrojando un objeto junto al adolescente después de haberle disparado.