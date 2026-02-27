Cierre de ciclo gubernamental marcado por errores contundentes

La vida y la realidad muchas veces muestran ciclos. Hay comienzos y cierres que de alguna manera marcan esos ciclos. El gobierno que finaliza en unos días está cerrando su ciclo con un magno error, tal como se inició. En efecto, a pocos días de asumir el mando el Gobierno de Boric inició su ciclo con la desastrosa y torpe visita a la Araucanía de la Ministra del Interior Iskia Siches, que de hecho marcó rumbos en la forma en que se siguió manejando este ancestral problema. Ahora, a días de terminar su mandato, cierra su ciclo con otra desastrosa circunstancia, como es lo del cable de comunicaciones entre Chile y China que se había concesionado a una empresa china y que ha provocado un conflicto internacional.

La polémica política en curso se ha centrado en las diferentes versiones que el gobierno ha dado para explicar este episodio, todas contradictorias, lo que ha generado un manto de opacidad acerca de cómo se tomó esta decisión. Para peor, el Presidente Boric ha salido a respaldar incondicionalmente al ministro responsable de este desastre, porque no se puede definir de otra manera decisiones de una autoridad que han llevado a que se haya producido una vulneración de la soberanía nacional por parte de una potencia extranjera como es Estados Unidos, que debe ser obviamente rechazada de manera drástica y unánime. El grave error del ministro Muñoz no puede justificar dicha vulneración, aunque la explique.

Lo que no se ha relevado en esta discusión es un hecho de fondo que reviste una gravedad indudable, y es que un proyecto de esta relevancia geopolítica y de esta trascendencia económica se haya concesionado sin que haya habido un proceso público, abierto y transparente de licitación internacional, como debió haber sido. Digo “concesionado” porque eso es lo que hizo el ministro Muñoz al firmar el decreto de concesión a Mobile Telecom de China. Que después lo haya echado para atrás y lo haya sacado del trámite ante Contraloría no borra el hecho de que ya había decidido concesionar el proyecto, sin licitación internacional de por medio. Tan concesionado estaba que el propio gobierno chino, en los mismos días, autorizó formalmente a Mobile Telecom para llevar adelante el proyecto. Eso es insólito y altamente irregular. Eso es lo que debe ser investigado, cómo se llegó a eso y qué responsabilidad tienen en ello el ministro y su subsecretario de Telecomunicaciones, a lo menos, que nos tiene con las relaciones tensionadas con los dos principales socios económicos de Chile.

En un proyecto de infinitamente menor trascendencia como fue licitar la construcción de la Línea 5 del Metro de Santiago que me tocó llevar a cabo 100% como ministro de Transportes y Telecomunicaciones entre 1990 y 1992, seguí un procedimiento a prueba de todo desde el punto de vista de la transparencia, yendo más allá de lo que la ley me exigía. En efecto, debido a la alta probabilidad de que la empresa ganadora pudiera ser la que había construido y operado por años las líneas 1 y 2, Alstom de Francia, y dado que en ese momento en Francia había un presidente socialista, Mitterrand, y siendo yo también socialista, era altamente probable que alguien pudiera levantar la sospecha de la existencia de una “mano negra” política en la eventual adjudicación del proyecto a Alstom en la licitación internacional que realizaríamos.

Solicité entonces autorización al presidente Aylwin para explicarle la situación e informarlo de la decisión de establecer un procedimiento doblemente exigente de la decisión de adjudicar el contrato de construcción y provisión del material rodante de la Línea 5, porque iba a requerir un gasto mayor, lo que el presidente autorizó. Aparte del análisis y propuesta de decisión que hiciera la Gerencia del Proyecto que formamos para llevar a cabo este proyecto (con autonomía de la empresa Metro y del propio gobierno), el procedimiento especial consistió en: (a) formar un Comité Técnico ad hoc, constituido por especialistas nacionales del más alto nivel (y de todos los colores políticos), y encabezado por el presidente del Colegio de Ingenieros de la época, que era militante de Renovación Nacional de oposición; (b) contratar a una empresa consultora extranjera de reconocido prestigio y donde no hubiera influencia de ninguna de las empresas proveedoras de trenes para metros en el mundo, que haría el análisis de comprobación o contrachequeo de las decisiones técnicas que propondría aquel Comité Técnico nacional respecto a qué empresas precalificarían para competir y luego competirían por la construcción y provisión del material rodante de la línea 5. La Cámara de Diputados escuchó los reclamos de algunos de los interesados perdedores en el proceso (lo que ocurre habitualmente), y nos solicitó información sobre cómo se había llevado a cabo todo el proceso de licitación. Les llevé una caja con la copia de todos los diskettes con toda la base de datos que habían usado la Gerencia de Proyecto y el Comité Técnico especial, más el informe de la consultora extranjera, para que la Cámara, si lo deseaba, contratara a alguien para hacer la revisión de todo eso. Más aún, los desafié a que, si encontraban un 1% de diferencia entre los análisis y recomendaciones de esas tres instancias, que fueron un 99% coincidentes entre sí, yo anularía el proceso. La Cámara cerró allí mismo el caso.

Esa es la transparencia que hay que asegurar en proyectos de esta envergadura y donde pudiera haber implicancias o intromisiones políticas, reales o potenciales. Nada de esto estuvo presente en la decisión de las autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de adjudicar la concesión de manera directa a una empresa (en este caso, china, pero que pudo haber sido de cualquiera otra nacionalidad) de un proyecto de alta inversión y de ineludibles consecuencias geopolíticas como es el cable entre Chile y China. Una explicación sólida y creíble sobre por qué se tomó esta decisión de la forma en que se hizo es lo que las autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones le deben al país, ya que el Presidente de la República no se las pidió como debía y prefirió apoyarlas tan livianamente, cohonestando de paso esa cuestionable conducta de esas autoridades.

Podría decirse que el gobierno que termina cierra un ciclo de errores repetidos y autogenerados que caracterizaron su ejercicio a lo largo de estos cuatro años. Y lo peor es que se van creyendo que lo hicieron fantástico. Si esta fuera una tira cómica de Condorito, cerraría con un ¡Plop!