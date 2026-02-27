De ovación en ovación: Mon Laferte alcanza el máximo honor del Festival de Viña

La penúltima noche del Festival de la Canción de Viña del Mar 2026 estuvo marcada por la emoción y el reconocimiento a la trayectoria. La gran protagonista fue Mon Laferte, quien recibió la Gaviota de Platino: el máximo galardón que otorga el certamen y que hasta ahora sólo había distinguido a cinco artistas a lo largo de su historia.

Con este premio, la cantante se suma a una selecta lista integrada por Luis Miguel, Juan Gabriel, Lucho Gatica, Los Jaivas y Myriam Hernández, todos músicos con trayectorias consolidadas y un vínculo significativo con el escenario de la Quinta Vergara. Distinción reconoce no sólo la excelencia artística, sino también la conexión sostenida con el público del festival.

La compositora chilena cerró así su tercera participación en el evento más importante de la temporada estival con un espectáculo que repasó algunos de sus mayores éxitos, entre ellos “Amárrame”, “Amor completo” y “Si tú me quisieras”. Todo lo anterior, en una presentación que estuvo acompañada por una ovación transversal y un ambiente cargado de simbolismo, considerando su historia personal y artística ligada al certamen.

Cabe destacar que la entrega de la Gaviota de Platino está sujeta a la decisión de la Comisión Organizadora del festival, compuesta por el canal de televisión a cargo (actualmente Mega) y las autoridades municipales, además de la aprobación final mediante un decreto firmado por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. Entre los requisitos se consideran una trayectoria destacada —generalmente superior a los 30 años— y un vínculo histórico con el evento.

Precisamente ese lazo fue abordado por la artista en la conferencia previa a su show, instancia en la que recordó sus inicios y su anterior paso por el escenario viñamarino. En ese contexto, destacó el significado personal que tiene para ella presentarse en la Quinta Vergara: “Me pasó lo mismo que el 2017. Sentirme nerviosa porque volvía a Viña, que es como volver a la casa donde están todos tus amigos, tus compañeros de escuela, la mamá, la tía“, compartió la artista.

“Ahora siento lo mismo, como que van a venir todos mis amigos de la básica y eso también me da nervios. No sé por qué. Puedo cantar en grandes escenarios con cientos de miles de personas, pero cuando vengo acá y tengo que cantar para mi mamá y los más cercanos me vuelvo a sentir como niña, como adolescente“, confidenció Laferte.

La jornada fue completada por la rutina de la humorista Piare con P y el espectáculo de Yandel Sinfónico, cerrando una noche redonda. El momento se suma a otros hitos de esta edición 2026, como la celebrada presentación de Pet Shop Boys, el karaoke romántico de Jesse & Joy y la rutina de Asshka Sumatra, la primera transformista en subir al escenario de la Quinta Vergara.