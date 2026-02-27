Gajardo tras reunión en Fiscalía: "La forma más clara de proteger Gendarmería es apartar a los malos elementos"

Como parte de las medidas para responder a la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaria de Santiago, este viernes el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se reunió con el fiscal nacional subrogante, Roberto Garrido, para entregarle antecedentes sobre este y otros casos relacionados con la labor de Gendarmería.

A la salida de este encuentro, el ministro Gajardo recalcó que desde el Gobierno respaldan “a la gran mayoría de los funcionarios y funcionarias de Gendarmería que realizan un trabajo honesto”, pero que al mismo tiempo, entregarán su colaboración para que todos los involucrados en hechos de corrupción, sean apartados.

“No podemos permitir que Gendarmería tenga funcionarios corruptos en su interior y para eso, tenemos que ser muy firmes y tenemos que actuar con todas las herramientas que nos entrega el estado de derecho, para apartar estos malos elementos de las filas institucionales”, aseguró.

A juicio de de Gajardo, “Gendarmería es una institución demasiado importante para nuestro sistema penitenciario, para nuestro sistema de justicia, para nuestro sistema de seguridad y la forma más clara de proteger a las instituciones y a instituciones tan relevantes como Gendarmería de Chile, es permearla, no permitir que bajo ninguna circunstancia haya funcionarios corruptos”.

El secretario de Estado además se refirió a las personas que ya fueron desvinculadas por la fuga en la ex Penitenciaría y que incluyen al director regional metropolitano de Gendarmería, Héctor Labrín. Gajardo afirmó que fue para hacer valer las responsabilidades administrativas, pero no descartó que haya existido una colaboración directa en la fuga.

“Si además hay comisión de delito, también queremos que eso se investigue. Eso lamentablemente por mucho tiempo no se hacía y se amparaba o se permitía que además se cometieran delitos al interior de la institución. Eso es lo que nosotros queremos que termine”, sostuvo.

El ministro de Justicia también reiteró la importancia de avanzar en la reforma a Gendarmería. El proyecto, que el Ejecutivo espera pueda ser aprobado antes del 11 de marzo, pretende entregar el control penitenciario al Ministerio de Seguridad y es rechazado por las asociaciones de gendarmes.

Gajardo prometió, justamente, que “a pesar de las resistencias que hayan, vamos a llevar adelante esta reforma”. “No nos vamos a dejar ni amedrentar, ni amenazar por nadie para que esta reforma no se concrete”, recalcó.