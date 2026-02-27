Gobierno retoma comité político ampliado el lunes: Vallejo llama a la unidad del progresismo

El Gobierno retomará la próxima semana las reuniones del comité político ampliado, instancia que congrega a ministros y timoneles de partidos oficialistas. El encuentro está fijado para el lunes 2 de marzo a las 11.30 horas en La Moneda.

La cita marca el regreso de una mesa de coordinación que permanecía suspendida desde el 12 de enero. Su interrupción se produjo tras el distanciamiento entre el Partido Socialista con el Partido Comunista y el Frente Amplio, a raíz de las diferencias generadas por el apoyo a la ley Nain-Retamal. Dicha norma fue invocada recientemente por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago para absolver al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, acusado por las lesiones que sufrió Gustavo Gatica durante el estallido social.

Pese a que febrero suele ser un mes de receso para este tipo de instancias, en esta oportunidad el Ejecutivo busca retomar la coordinación política tras la tregua alcanzada entre las tres colectividades más grandes del sector.

Además de la reunión del lunes, el Presidente Gabriel Boric proyecta realizar un cónclave oficialista durante la primera semana de marzo en el Palacio Cerro Castillo de Viña del Mar. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó el 16 de febrero que se espera una alta convocatoria, con presencia no solo de presidentes de partidos sino también de jefaturas de bancada.

Vallejo destacó la importancia de estos espacios de cara al cierre de la legislatura y a lo que vendrá después: “Esto es clave no solamente para poder tener un buen trabajo coordinado con el mundo legislativo y político oficialista de cara a lo que va a ser la última semana legislativa de nuestro mandato, sino que también para dar proyección a lo que vaya a suceder después”.

En esa línea, la secretaria de Estado sostuvo que el Ejecutivo espera que el mundo progresista “siga coordinado, al menos. Idealmente unido, porque cuando hay unidad en el mundo progresista logramos cosas importantes, como la reforma de pensiones”.