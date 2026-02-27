Hillary Clinton ante el Congreso de EE.UU.: “No recuerda" haber conocido a Epstein” y exigió que comparezca Trump

La ex secretaria de Estado Hillary Clinton compareció este jueves ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por primera vez como testigo en la investigación sobre el financista Jeffrey Epstein y su red de tráfico sexual.

En una declaración que se extendió por casi siete horas y que tuvo lugar a puerta cerrada en Chappaqua, Nueva York, Clinton afirmó con rotundidad que “no recuerda haber coincidido nunca con el señor Epstein” y que nunca voló en su avión ni visitó sus propiedades.

La dirigenta, también aseguró que no tenía conocimiento previo de las actividades delictivas de Epstein o de su colaboradora Ghislaine Maxwell, condenada a décadas de prisión por su papel en la red. Según Clinton, como “cualquier persona decente”, se sintió horrorizada al conocer los delitos que se le imputaron al magnate financiero.

Lejos de limitarse a negar cualquier vínculo, la ex primera dama dirigió gran parte de su intervención a cuestionar el enfoque del comité controlado por legisladores republicanos. Señaló que “no tiene nada que aportar” porque su testimonio no contribuiría de manera sustantiva a esclarecer los hechos investigados.

En un giro político, Hillary Clinton exigió que también se cite a declarar bajo juramento al presidente Donald Trump, aludiendo a documentos publicados que relacionan al actual mandatario con Epstein. Este llamado busca, según ella, ampliar el alcance de la investigación hacia figuras que podrían tener información más relevante.

La sesión estuvo marcada por polémicas: pese a la petición de transparencia de Clinton para que el interrogatorio fuera público, los republicanos optaron por mantenerlo cerrado. Una filtración de una fotografía tomada durante el testimonio obligó a suspender brevemente la audiencia.

El testimonio de Hillary Clinton se produce un día antes de que su esposo, el expresidente Bill Clinton, también deba declarar sobre sus propios contactos con Epstein, incluidos viajes en el avión del financista, aunque él ha negado tener conocimiento de los delitos.

La investigación del caso Epstein, entre muchas aristas, se ha convertido en una batalla política entre los dos partidos principales de Estados Unidos donde se han realizado acusaciones de distracción mediática y reclamos de transparencia, en un contexto preelectoral en ese país.