Tomás Duval y cable con China: “Pase lo que pase, ya dejó a Chile en tensión entre dos potencias"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el magíster en Ciencia Política, analista político y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, se refirió al cierre del Gobierno y la instalación de la próxima administración en medio de las tensiones por el cable submarino que conectaría Chile con China.

En primera instancia, el analista señaló una “tensión permanente en este traspaso” de gobierno, que no inicia con Chile-China Express, sino que también ha estado marcado por el debate por el déficit fiscal en los últimos meses. Por lo mismo, Duval sostuvo que la problemática con Washington y Pekín habría “agudizado” los conflictos entre la administración entrante y la saliente.

Sobre el proyecto de cable submarino, el académico planteó que: “El Ejecutivo se volvió a equivocar en una cuestión que parecía fácil de establecer si no hubieran existido versiones un poco contradictorias al comienzo. Esto me recordó un poco el episodio de la casa de Salvador Allende”.

El magíster en Ciencia Política apuntó a que faltó información en el caso de la iniciativa con el país asiático. “Porque vemos que, no solamente al Gobierno, sino que futuras autoridades del presidente electo José Antonio Kast podrían haber tenido y, de hecho, parecía que tenían información. Recordemos que de la oficina de abogados del futuro ministro de Defensa sale la escritura de este consorcio Chino”, expuso.

En este contexto, indicó que “vamos a continuar en un clima polarizado parecido al de las elecciones si seguimos a este ritmo”. Para el académico, las diferencias entre oficialismo y oposición se agudizaron en este contexto por “la falsa información“.

“Porque me parece que desde el presidente electo vieron que la información no había sido entregada con toda la transparencia necesaria en las reuniones que se habían tenido. Además, estaban involucrados dos miembros, entre comillas, dos funcionarios cercanos al Partido Comunista, uno de ellos militante, el otro también. Entonces, desde el punto de vista político dentro de las filas del mandatario entrante, provocó una mayor tensión y fue mucho más dura la reacción en este tema”, argumentó.

El desafío ahora es para el presidente electo y su gobierno. “Pase lo que pase ya dejó (el cable submarino) a Chile en esta tensión entre estas dos potencias desde el punto de vista comercial (…) Entonces, desde esa perspectiva, me parece que es bastante complejo el escenario y el futuro ministro de Relaciones Exteriores va a tener que ejercer más política que otra cuestión, a pesar que me parece que el presidente electo va a ir más bien asociado a una unión con Trump que con otros sectores”.

Sobre lo anterior, Duval aseguró que eso debería reflejarse en términos políticos más que en términos económicos, considerando que China es el principal socio comercial de Chile.

En este contexto, el experto cuestionó que haya un espacio tan amplio entre las elecciones y el cambio de mando. “El tiempo es mucho y se producen estos roces cuando hay una distancia tan grande con el gobierno, cuando las campañas han sido demasiado duras y la polarización colocada en el centro que se mantienen en el tiempo. Eso es lo que estamos viendo, el gobierno entrante y el saliente ya están enfrentados desde ahora, imagínense lo que va a seguir después en marzo”, dijo. La administración de Kast, dijo el académico, va a tener que “ver de qué manera se van a transformar esas oposiciones, porque ahí el gobierno entrante va a tener que mirar las oposiciones que tiene, porque incluso tiene oposiciones dentro de su propio sector”.