Tribunal acoge petición de Daniel Jadue y cambia cautelar a arresto domiciliario parcial

Este viernes 27 de febrero de 2026, se realizó en el Centro de Justicia de Santiago una audiencia clave para determinar el futuro de las medidas cautelares que rigen sobre el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Tras horas de audiencia, finalmente el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago resolvió acoger la solicitud de la defensa de Daniel Jadue y dejarlo con arresto domiciliario parcial nocturno y con arraigo nacional.

Cabe recordar que el dirigente comunista llegó a esta instancia procesal tras cerca de un año y medio sujeto a arresto domiciliario total, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en contratos y gestión vinculados a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), causa penal en la cual enfrenta cargos por fraude al fisco, estafa, cohecho y negociación incompatible.

Durante la audiencia de revisión, la defensa de Jadue solicitó que se sustituya el arresto domiciliario total por una medida cautelar menos gravosa, como arresto domiciliario nocturno o arraigo nacional, argumentando que el prolongado encierro resulta desproporcionado frente al avance de la investigación y la cercanía de la preparación de juicio oral fijada para el 9 de junio de 2026.

La jornada estuvo marcada por la presencia de adherentes del exalcalde, quienes llegaron al lugar portando consignas a favor de su liberación y su figura política.

Tras la audiencia, la abogada del exalcalde, Jessica Arteaga, valoró la decisión judicial. “Estamos muy conformes con la resolución del tribunal, toda vez que acogió las alegaciones de la defensa. Nosotros señalábamos que habían variado las circunstancias, que en su oportunidad se tuvieron en consideración para decretar un arresto domiciliario total, y el tribunal acogió las alegaciones de la defensa”, sostuvo.

Además, sobre la medida cauteral anterior, aseguró que “era absolutamente excesivo, considerando las circunstancias personales de nuestro representado”.

A la salida del tribunal, Jadue también manifestó su satisfacción con el fallo. “Muy contento con el fallo, no había ninguna razón que sustentara mantener el arresto domiciliario total, así que muy conforme y muy agradecido además de la Defensoría Penal”, comentó.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.