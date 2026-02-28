Argentina despacha a ley reforma laboral de Milei: Senado aprueba giro histórico en el mercado del trabajo

En una jornada calificada como “histórica” por el Ejecutivo argentino, el Senado de la Nación aprobó y despachó a ley la ambiciosa reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Con una votación de 42 votos afirmativos frente a 28 en contra, la Cámara Alta ratificó el texto que ya había pasado por Diputados, aunque con una modificación clave: se rechazó la polémica reducción de salarios durante las bajas médicas, punto que generaba el mayor rechazo transversal.

La presidenta del Senado y aliada estratégica de Milei, Patricia Bullrich, defendió la normativa argumentando que el sistema anterior era una “estafa moral” que empujó a millones a la informalidad. Según Bullrich, la nueva ley otorgará “certeza y previsibilidad” tanto a empresas como a empleados, permitiendo modernizar un esquema contractual que el oficialismo considera obsoleto para las demandas del siglo XXI.

Los ejes de la “modernización” laboral

El cuerpo legal, que contiene más de 200 artículos, introduce cambios estructurales en la relación entre empleador y trabajador. Entre los puntos más controvertidos destacan:

Jornada y Horas Extra: Se habilita la ampliación de la jornada diaria hasta las 12 horas (respetando el descanso de 12 horas entre turnos) y se crea un “banco de horas” para sustituir el pago tradicional de horas extraordinarias.

Indemnizaciones y Vacaciones: Se reduce la base de cálculo para las indemnizaciones por despido y se permite el fraccionamiento de los periodos de vacaciones.

Negociación Colectiva: Los acuerdos por empresa o regionales tendrán prioridad sobre los convenios sectoriales nacionales, buscando descentralizar las paritarias.

Institucionalidad: Se disuelve la Justicia Nacional del Trabajo y se establecen límites estrictos al ejercicio del derecho a huelga.

Críticas por precarización

Desde la vereda opuesta, el senador del Partido Justicialista, Jorge Capitanich, lideró el rechazo acusando que la ley viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La oposición sostiene que estas medidas no crearán empleo genuino, sino que profundizarán la precarización laboral y deteriorarán el poder adquisitivo de los salarios en un contexto de alta inflación. Para los sindicatos, el fin de la Justicia del Trabajo representa dejar a los empleados en una situación de indefensión frente a las grandes corporaciones