Cable submarino: Subsecretaría de FF.AA. descarta gestiones de Galo Eidelstein en su viaje a China

La Subsecretaría de Fuerzas Armadas entregó explicaciones sobre el viaje que su titular, Galo Eidelstein, realizó en septiembre de 2025. La aclaración surgió después de que diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) solicitaran antecedentes sobre la visita.

Jorge Alessandri y Flor Weisse, quienes asumirán como jefe y subjefa de la bancada gremialista, pidieron conocer si el desplazamiento de Eidelstein tuvo relación con el proyecto del cable submarino chino o si incluyó gestiones vinculadas a la empresa China Mobile.

Los parlamentarios fundamentaron su requerimiento en dos puntos: “No solo porque la solicitud de concesión marítima presentada por la empresa CMI Chile SpA fue admitida a trámite por la propia Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, sino además porque durante los últimos días se han cuestionado diversos viajes a China que han realizado algunos funcionarios de Gobierno”.

Ante esa solicitud, la Subsecretaría precisó que el viaje respondió a una invitación oficial para participar en el 12° Foro Xiangshan de Beijing y en el 6° Foro de Defensa de Alto Nivel China–América Latina. A esos encuentros asistieron representantes de múltiples países, entre ellos Israel, Francia, Alemania, Brasil, Argentina y Estados Unidos.

La entidad fue enfática en despejar cualquier sospecha sobre una vinculación con el proyecto de cable submarino. “En ese marco, durante su visita a China en 2025, el subsecretario no realizó ninguna gestión ni sostuvo ninguna conversación relacionada con el proyecto impulsado por la empresa CMI Chile SPA”, aclaró.

De acuerdo con información publicada por Emol, la participación chilena en este tipo de foros tiene antecedentes previos. Por ejemplo, en 2019, durante el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera, asistió el entonces subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli. El mismo medio agregó, tras contactar a fuentes de la administración anterior, que Galli tenía previsto asistir al foro, pero debió regresar a Chile cuando se encontraba en escala en Estados Unidos debido al contexto del estallido social.