Cambio de mando: Boric y Kast se reunirán para abordar nudos críticos de la transición

El Gobierno confirmó que el Presidente Gabriel Boric recibirá al mandatario electo, José Antonio Kast, el próximo martes 3 de marzo a las 8:00 horas. El encuentro, solicitado por Kast tras su reunión con la Contraloría, tiene como objetivo principal garantizar la continuidad en áreas críticas y abordar las polémicas que han marcado la agenda en las últimas semanas, especialmente tras las sanciones de EE.UU. por el proyecto de fibra óptica con China.

La jornada comenzará con una reunión privada entre ambos líderes, para luego dar paso a sesiones de trabajo conjuntas entre los gabinetes saliente y entrante. Por parte del Ejecutivo actual, asistirán los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Alberto van Klaveren (Cancillería), Nicolás Grau (Hacienda) y Juan Carlos Muñoz (Transportes), este último directamente afectado por la reciente revocación de su visa estadounidense.

Los temas en la mesa: de la geopolítica a la infancia

La agenda de este encuentro extraordinario asoma como una de las más extensas y complejas de las que se tenga registro en una transición presidencial reciente. El punto que mayor urgencia reviste es el polémico cable submarino transpacífico, un proyecto de infraestructura digital con capitales chinos que ha escalado hasta convertirse en una crisis diplomática abierta con la administración de Donald Trump.

El presidente electo, José Antonio Kast, ha sido enfático en su interés por acceder a la totalidad de los antecedentes técnicos y estratégicos antes de su investidura el 11 de marzo, en un intento por desactivar los roces con Washington sin sacrificar las metas de conectividad digital que el país requiere para su desarrollo hacia el Asia-Pacífico.

Sin embargo, la geopolítica no será el único foco de tensión en el Palacio. En materia económica, el equipo de Hacienda deberá sentarse a transparentar las cifras del déficit fiscal y el balance de cierre del año 2025. Tras la defensa del exministro Mario Marcel sobre el manejo de la billetera pública, la futura administración llega con una mirada crítica, buscando precisar la magnitud real de las arcas fiscales que heredarán. A esto se suma el eje de Seguridad y Migración, donde ambos equipos revisarán los planes de contingencia en la frontera norte y el estado de avance en el combate a las bandas de crimen organizado transnacional que han afectado la estabilidad interna en los últimos meses.

En tanto, la reunión abordará un tema profundamente relevante para el Presidente Gabriel Boric: la continuidad de la Comisión Verdad y Niñez. Esta instancia, diseñada para esclarecer las violaciones a los Derechos Humanos de menores bajo custodia estatal entre 1979 y 2021, representa un legado sensible para el gobierno saliente. El diálogo entre los ministros actuales y los designados por Kast será determinante para definir si esta política de reparación y memoria logrará trascender el cambio de mando o si enfrentará modificaciones sustanciales bajo la nueva dirección del Ejecutivo.

Desde La Moneda destacaron que el contacto fue iniciado por el Presidente Boric para tratar materias que “requieren continuidad de Estado”. Para Kast, esta reunión con equipos ministeriales completos es vital para recibir la administración con un diagnóstico claro en áreas de “conectividad y economía”, permitiendo que el traspaso de mando no signifique una paralización de las funciones críticas del país.