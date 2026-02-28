Chile condena escalada bélica en Medio Oriente y exige protección de civiles tras ataques contra Irán

El gobierno del Presidente Gabriel Boric manifestó su profunda inquietud ante el inicio de una guerra abierta en el Golfo Pérsico. Mediante una declaración oficial emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile condenó los bombardeos perpetrados por la coalición de Estados Unidos e Israel en territorio iraní, así como las respuestas militares de Teherán contra objetivos israelíes y países del Golfo. Para La Moneda, estas acciones representan una amenaza directa a la seguridad internacional en un contexto regional que ya se encontraba al límite de la tensión.

La administración chilena subrayó la importancia de adherir a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, haciendo un llamado urgente a detener la violencia y garantizar la protección de la población civil. En el texto, se enfatizó el respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial de los Estados, prohibiendo el uso de la fuerza como herramienta política y reiterando el compromiso del país con la no proliferación de armas nucleares en la zona de conflicto.

Protección de connacionales

Ante la gravedad de los eventos, el Ejecutivo activó protocolos de emergencia a través de su red diplomática. Cancillería informó que se mantiene un monitoreo constante y comunicación directa con las embajadas y consulados de Chile en la región. El objetivo prioritario es asegurar el bienestar de los funcionarios diplomáticos, sus familias y los ciudadanos chilenos residentes o de tránsito en la zona de hostilidades, mientras el mundo observa con cautela la evolución de una crisis que amenaza con una escalada de proporciones globales