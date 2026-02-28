Donald Trump confirma la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, murió en los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel este sábado.

A través de sus redes sociales, el jefe de la Casa Blanca se refirió a Jamenei como “una de las personas más malvadas de la historia” y aseguró que su fallecimiento “no es solo justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y para personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas”.

En el mismo mensaje, Trump sostuvo que la ausencia de Jamenei constituye “la oportunidad más grande para que el pueblo iraní recupere su país”.

“No pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada”, agregó.

Además, advirtió que los ataques —descritos por él como “bombardeos intensos y de precisión”— se mantendrán “ininterrumpidos durante toda la semana, o el tiempo que sea necesario, hasta lograr nuestro objetivo”.