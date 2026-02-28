EE.UU. e Israel lanzan ataques contra Irán: Teherán condena agresión y promete defenderse del "enemigo"

El gobierno de Irán condenó este sábado los ataques militares lanzados por Estados Unidos e Israel contra su territorio y advirtió que responderá “con autoridad” para repeler la agresión. En un comunicado oficial, Teherán calificó la ofensiva como una violación del derecho internacional y anunció el cierre de su espacio aéreo, mientras se reportaban explosiones en varias ciudades del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en un discurso televisado desde su residencia en Palm Beach, Florida, el lanzamiento de ataques de “gran envergadura” contra Irán. El mandatario justificó la ofensiva como una acción necesaria para “eliminar amenazas inminentes” y afirmó que el objetivo era destruir la industria de misiles y la Marina de la república islámica.

En un mensaje dirigido a los iraníes, Trump declaró: “La hora de su libertad está al alcance de la mano” y ofreció a los dirigentes militares de Irán la “inmunidad” o una “muerte segura”. Poco antes del anuncio estadounidense, el Ministerio de Defensa israelí informó sobre un “ataque preventivo” contra Irán para “eliminar las amenazas que pesan sobre el Estado de Israel”.

Tras las primeras explosiones registradas en Teherán, la agencia Fars reportó detonaciones en varias otras ciudades del país. Entre las localidades afectadas se encuentran Isfahán y la ciudad santa de Qom, en el centro, así como Karaj, al oeste de la capital. Fuentes oficiales citadas por las agencias Isna e Irna confirmaron que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, se encontraba “sano y salvo”.

Como medida de respuesta inmediata, el Departamento de Aviación Civil de Irán decretó el cierre del espacio aéreo del país sin una fecha determinada para su reapertura. Además, un periodista de AFP reportó graves afectaciones en las comunicaciones, con la suspensión de las llamadas telefónicas y una conexión a internet muy inestable.

En respuesta a la operación militar, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán emitió un comunicado en el que condenó los ataques de Estados Unidos e Israel, calificándolos como una “agresión armada” que viola el derecho internacional. La cancillería sostuvo que los bombardeos impactaron “una serie de objetivos, infraestructura de defensa y sitios civiles en varias ciudades del país”, lo que constituye una vulneración de la soberanía y la integridad territorial.

El texto señala que la ofensiva ocurrió mientras se desarrollaba un proceso diplomático, en el que Irán participaba para demostrar “la ilegitimidad de cualquier pretexto para la agresión”. Según el gobierno iraní, el país hizo “todo lo necesario para evitar la guerra”, pero ahora considera que es el momento de “defender la patria y enfrentar la agresión militar del enemigo”.

En el plano jurídico, Teherán argumentó que la ofensiva vulnera el Artículo 2, Párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza, e invocó el Artículo 51, que reconoce el derecho a la legítima defensa. Por ello, instó al Consejo de Seguridad de la ONU a adoptar “medidas inmediatas” ante lo que describió como una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Asimismo, pidió a los Estados miembros, en particular a los países de la región y a los integrantes del Movimiento de Países No Alineados, que condenaran la ofensiva.

Por su parte, el gobierno israelí declaró un “estado de emergencia especial e inmediato” en todo el país ante la expectativa de un ataque de represalia. De acuerdo a las autoridades, “se espera un ataque de misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en un futuro inmediato”. Como consecuencia, el Ministerio de Transportes ordenó el cierre “del espacio aéreo israelí a los vuelos civiles” y solicitó a los viajeros “no acudir a los aeropuertos hasta nuevo aviso”. Adicionalmente, las escuelas permanecen cerradas en Jerusalén hasta el lunes a las 18H00 GMT.

La escalada militar actual se enmarca en un contexto de tensiones recientes. Irán y Estados Unidos llevaron a cabo esta semana una tercera ronda de negociaciones bajo mediación omaní, considerada un último intento para evitar una guerra. Washington busca impedir que Irán se dote de armas nucleares, un temor de las potencias occidentales que Teherán ha negado repetidamente.

El 19 de febrero, Trump dio un ultimátum de “10 a 15 días” para decidir si era posible un acuerdo o recurriría a la fuerza. En enero, nuevas tensiones surgieron cuando Irán reprimió protestas multitudinarias y Trump amenazó con intervenir para “ayudar” al pueblo iraní. Este conflicto también tiene como antecedente la guerra de doce días de junio de 2025, desencadenada por un ataque israelí contra el alto mando militar y el programa nuclear iraní, una operación en la que Estados Unidos se sumó atacando tres sitios nucleares.