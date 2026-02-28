Irán inicia su represalia con ataques contra Israel e instalaciones estadounidenses

Irán lanzó una oleada de ataques contra instalaciones militares estadounidenses en varios países del Golfo y disparó “decenas” de misiles balísticos hacia Israel, según confirmó Nour News, un medio afiliado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). La acción constituyó la respuesta de Teherán a la ofensiva conjunta que Estados Unidos e Israel iniciaron en su contra durante la mañana de este sábado.

El CGRI emitió un comunicado en el que detalló los objetivos alcanzados. De acuerdo a la información proporcionada, las bases aéreas de Al-Udeid en Qatar, Al-Salem en Kuwait y Al-Dhafra en Emiratos Árabes Unidos fueron atacadas, así como la base naval estadounidense en Bahréin. Medios estatales iraníes agregaron que la base aérea de Muwaffaq Al-Salti en Jordania y una base estadounidense en el norte de Irak también figuraron entre los blancos.

El sonido de las explosiones se extendió por varios países de la región mientras los sistemas de defensa antimisiles se activaban para interceptar los proyectiles. Hasta el momento se desconoce la magnitud de los daños causados por esta represalia.