Irán: Media Luna Roja confirma más de 200 muertos tras ofensiva de EE.UU. e Israel

La magnitud del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní comenzó a relevar cifras devastadoras. La Media Luna Roja iraní confirmó que la ola de bombardeos iniciada esta madrugada ha dejado un saldo de 201 fallecidos y 747 heridos, extendiéndose por 24 provincias del país. Según los portavoces humanitarios, más de un centenar de las víctimas fatales son civiles.

El reporte más grave proviene de la provincia de Hormozgán, donde el ataque a una escuela infantil provocó la muerte de 85 niñas, una cifra que ha conmocionado a la comunidad internacional.

Asimismo, en la provincia de Fars, el bombardeo contra un gimnasio sumó otras 15 víctimas fatales. Actualmente, más de 220 equipos de rescate de la Media Luna Roja se encuentran desplegados en los puntos de impacto intentando socorrer a los sobrevivientes entre los escombros.

La respuesta de Irán no se hizo esperar, lanzando misiles contra suelo israelí y bases militares de EE.UU. en el Golfo. En Israel, el servicio de emergencias reportó 89 heridos leves, mientras que en los países vecinos se registraron daños colaterales: un fallecido en Emiratos Árabes Unidos y 12 heridos en Kuwait. Teherán sostiene que sus ataques han causado más de 200 bajas (entre muertos y heridos) en las filas del ejército estadounidense, una afirmación que Washington aún mantiene bajo estricto silencio oficial mientras evalúa los daños en sus activos estratégicos.