Kast nombra a Patricio Dussaillant como presidente del directorio de TVN

El presidente electo, José Antonio Kast, tomó una de sus definiciones más simbólicas en materia de comunicaciones al designar a Patricio Dussaillant como el nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN). El nombramiento, que es una atribución exclusiva del Ejecutivo y no requiere ratificación del Senado, sitúa a un hombre del círculo de hierro republicano a la cabeza del canal público en un momento de profunda fragilidad financiera y debates sobre su rol social.

Dussaillant no es un nombre ajeno a la trayectoria de Kast; ambos compartieron militancia gremialista en la UC y, más recientemente, el académico lideró el think tank Ideas Republicanas.

Con un doctorado en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra y una vasta experiencia en asesorías estratégicas y gestión de crisis, su llegada es interpretada como una señal política clara para iniciar una reorientación profunda de la señal estatal.

¿Reforma o cierre? La incógnita sobre el futuro del canal

Al interior del sector republicano, las visiones sobre la misión de Dussaillant se dividen. Mientras algunos plantean una modernización del modelo de gestión para alcanzar la sostenibilidad, los sectores más duros sugieren que el objetivo final podría ser reducir drásticamente el tamaño de la estación o incluso “ponerle la lápida” debido a sus problemas estructurales.

Esta incertidumbre se suma a la controversia por el perfil del nuevo presidente, cuya trayectoria en consultoras dedicadas a moldear narrativas para intereses privados genera dudas sobre la futura independencia editorial de la señal.

La figura de Dussaillant también carga con flancos abiertos en la opinión pública. En 2025, el académico generó una ola de críticas al relativizar el cambio climático en televisión abierta, cuestionando la responsabilidad humana en el fenómeno y calificando el consenso científico como una “postura ideológica”. Estos antecedentes, sumados a su histórico vínculo con la Fundación Jaime Guzmán, posicionan su llegada a TVN como un hito que promete tensionar la relación entre el nuevo gobierno y los sectores defensores de la televisión pública pluralista.